Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

205 locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, în baza de date a instituției sunt înregistrate 205 locuri de muncă vacante, destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Dintre acestea, 180 de posturi sunt pentru persoane calificate în diverse domenii de activitate.

 Meserii pentru persoane calificate:

Operator mașini unelte automate și semiautomate, electrician exploatare centrale și stații, gestionar depozit, operator prelucrare mase plastice, electrician întreținere–reparații, agent de securitate, lucrător în bucătărie, ajutor bucătar, brutar, manipulant mărfuri, pizzar, confecționer asamblor articole textile, ambalator manual, îngrijitor animale, fasonator mecanic, zidar–tencuitor, maseur, agent de vânzări, îngrijitor copii, croitor, lucrător gestionar, lăcătuș mecanic întreținere și reparații, măcelar, funcționar activități comerciale, operator calculator, lucrător comercial, vânzător, casier, sculer-matrițer, tâmplar universal, paznic, florar-decorator, operator vânzări prin telefon, preparator produse culinare, șofer autoturisme și camionete, stivuitorist și tehnician mecanic.

 Posturi pentru persoane cu studii superioare:

Director magazin, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, consilier/economist economie generală, asistent comercial, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, referent bancar, consilier vânzări asigurări, designer industrial și inspector coordonator în asigurări.

 Locuri pentru muncitori necalificați:

Sunt disponibile posturi în domenii precum construcții și confecții textile.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare direct la sediul AJOFM Dâmbovița sau accesând platformele oficiale ale instituției.

Articolul precedent
 Investiție majoră în siguranța rutieră: Târgoviștea implementează semafoare inteligente și sisteme anti-coliziune
Articolul următor
Greva generală, tot mai aproape în Sănătate și Asistență socială
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Social 0
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița