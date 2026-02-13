205 locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița

Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, în baza de date a instituției sunt înregistrate 205 locuri de muncă vacante, destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Dintre acestea, 180 de posturi sunt pentru persoane calificate în diverse domenii de activitate.

Meserii pentru persoane calificate:

Operator mașini unelte automate și semiautomate, electrician exploatare centrale și stații, gestionar depozit, operator prelucrare mase plastice, electrician întreținere–reparații, agent de securitate, lucrător în bucătărie, ajutor bucătar, brutar, manipulant mărfuri, pizzar, confecționer asamblor articole textile, ambalator manual, îngrijitor animale, fasonator mecanic, zidar–tencuitor, maseur, agent de vânzări, îngrijitor copii, croitor, lucrător gestionar, lăcătuș mecanic întreținere și reparații, măcelar, funcționar activități comerciale, operator calculator, lucrător comercial, vânzător, casier, sculer-matrițer, tâmplar universal, paznic, florar-decorator, operator vânzări prin telefon, preparator produse culinare, șofer autoturisme și camionete, stivuitorist și tehnician mecanic.

Posturi pentru persoane cu studii superioare:

Director magazin, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, consilier/economist economie generală, asistent comercial, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, referent bancar, consilier vânzări asigurări, designer industrial și inspector coordonator în asigurări.

Locuri pentru muncitori necalificați:

Sunt disponibile posturi în domenii precum construcții și confecții textile.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare direct la sediul AJOFM Dâmbovița sau accesând platformele oficiale ale instituției.