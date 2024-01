In anul 2023, Federatia Romana de Volei (FRV) a devenit protagonista principala a jocurilor de echipa, cu o serie de performante remarcabile care au marcat istoria voleiului romanesc. Cu toate ca decizia de a introduce obligatoriu doi sportivi romani pe teren in competitiile interne a starnit controverse si nemultumiri, rezultatele obtinute la campionatele europene au demonstrat ca aceasta schimbare a fost benefica pentru evolutia echipelor nationale, cat si a cluburilor.

Intr-un an perfect pentru voleiul romanesc, cluburile Blaj si Lugoj au ajuns in finalele cupelor continentale, atragand atentia si respectul comunitatii voleibalistice. CSM Targoviste a avut, de asemenea, o prestatie notabila, ajungand in semifinalele Cupei CEV si consolidand pozitia Romaniei in peisajul voleiului european.

Decizia FRV de a impune prezenta a doi sportivi romani pe teren in campionatul intern a fost una controversata, insa rezultatele obtinute au confirmat intelepciunea acestei hotarari. Intr-un interviu acordat de Adin Cojocaru, presedintele FRV, acesta a subliniat importanta ca sportivul roman sa fie prezent pe teren:

„Am luat aceasta decizie pentru a stimula competitia interna si pentru a oferi oportunitati sporite tinerelor talente din voleiul romanesc. Este crucial sa avem sportivi romani in teren, sa-i vedem evoluand si concurand la cel mai inalt nivel. Acest lucru contribuie nu doar la dezvoltarea sportului, ci si la cresterea interesului publicului pentru voleiul romanesc”, a declarat Adin Cojocaru.

Cu toate criticile primite in urma acestei hotarari, performantele echipei nationale in competitiile europene au confirmat ca decizia de a promova talentele autohtone a fost una inspirata. La campionatul european de volei masculin, echipa Romaniei s-a clasat pe locul 7, reusind sa atraga atentia prin determinarea demonstrata pe teren.

In ceea ce priveste echipa feminina, clasarea pe locul 11 la campionatul european a reprezentat o evolutie notabila, cu perspective promitatoare pentru viitorul voleiului feminin romanesc. Participarea activa si semnificativa a sportivelor autohtone in competitiile interne a avut un impact benefic asupra nivelului de pregatire si performantei acestora in context international.

Chiar daca decizia FRV a fost privita cu scepticism si a generat dezbateri aprinse in 2021, anul 2023 a confirmat ca directia aleasa a fost una inteleapta. Este evident ca promovarea sportivilor romani in competitiile interne a contribuit la consolidarea echipelor si la cresterea nivelului de competitie, reflectandu-se in rezultatele remarcabile obtinute la nivel european.

In concluzie, anul 2023 ramane un punct de referinta in istoria voleiului romanesc, marcand succesul unei decizii controversate care a schimbat dinamica competitiilor interne si a adus Romaniei recunoasterea in peisajul voleiului european. Performantele de exceptie ale echipelor si ale sportivilor romani reprezinta o sursa de mandrie si inspiratie pentru intreaga comunitate voleibalistica din tara.