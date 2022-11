150 km, 22 ore și o șosea supranumită „Drumul Morții”

1 0

Foto: e85.drumurilemortii.ro

Cosmin Răileanu a alergat de la Bacău la Râmnicu Sărat pentru a atrage atenția asupra nevoii de a îmbunătăți siguranța rutieră

Sub deviza „E85 – Drumul Morții –Vrem parapete pentru viață!”, Cosmin Răileanu a alergat sâmbătă pe o distanță de 150 km, de la Bacău la Râmnicu Sărat, începând de la ora 00:00 până la ora 22:00.

„Circul des pe această șosea, văd mai multe cruci decât separatoare de sens. Sper ca inițiativa mea să ridice un semnal de alarmă atât pentru autorități cât și pentru participanții la trafic. Este nevoie de mai multă responsabilitate. Asta am încercat să spun prin acțiunea mea atât oamenilor la fel ca mine, autorităților și copiilor mei. Am doi copii care m-au susținut, au alergat alături de mine atât cât au putut și cărora încerc să le dau un exemplu, Am ales să alerg pentru că sunt maratonist, alerg de mulți ani de zile pentru diferite cauze. A fost o provocare extrem de mare pentru mine, nu am mai depus niciodată atât efort fizic. Acum pot spune că mi-am depășit orice barieră ”, spune Cosmin Răileanu, antreprenor.

Foto: e85.drumurilemortii.ro

La Catedrala din Bacău, unde s-a dat startul, lui Cosmin i s-au alăturat mai multe persoane care au susținut inițiativa. Printre ele, și Mihai Nistor, fost membru al echipei de fotbal pentru nevăzători, care a alergat cot la cot împreună cu Cosmin Răileanu. În plus, 120 persoane au alergat în diferite părți ale țării pentru aceeași cauză, înscriindu-se în aplicația Strava și prin formularul pus la dispoziție.

Potrivit Poliției Române, printre cele mai mari probleme ale infrastructurii rutiere se numără și lipsa sau degradarea elementelor de siguranță de pe străzi, pe lângă lipsa indicatoarelor rutiere și a marcajelor sau deteriorarea carosabilului.

România este pe primul loc în UE la numărul de accidente mortale: 93 la un milion de persoane, în timp ce media europeană este de 44 decedați în accidente rutiere la un milion de locuitori. La nivel european, se vorbește despre reducerea la jumătate a acestor statistici, până în 2030.

„Cu toții spunem că vrem autostrăzi însă prea puțini vorbim despre prevenție. Este extrem de important pentru noi, pentru copiii noștri, să circulam cu prudență și să scăpăm de acest loc rușinos pe care îl ocupăm în statisticile europene. Consider că parapetele de siguranță este una dintre soluțiile salvatoare pentru acest drum în care au pierit deja prea mulți oameni, până când vom putea circula pe autostrăzi”, spune Cosmin Răileanu, antreprenor.

Inițiativa „E85 – Drumul Morții –Vrem parapete pentru viață!” a fost posibilă datorită sponsorilor Gold Nutrition, Crăița Merelor, Varta, Sendone Fier Forjat, Fast Metal și Vindem-Ieftin.ro.

