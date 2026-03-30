1.500 DE TINERI AU LUAT PARTE, LA TÂRGOVIȘTE, LA CEA DE-A XVI-A EDIȚIE A MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ

La Târgoviște, s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, cea de-a XVI-a ediție a Marșului pentru Viață.

Acesta a debutat cu o rugăciune, rostită de pe treptele Catedralei istoricei capitale muntene, iar după citirea mesajului transmis de Chiriarhul nostru, cei aproximativ 1.500 de participanți au mers în procesiune prin centrul orașului.

La acest eveniment public de mărturisire a credinței și de sensibilizare a contemporanilor cu privire la semnificația darului sacru al vieții, precum și la solidaritatea cu mama și copilul în fața provocărilor vieții, au luat parte studenți ai Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia”, elevi ai Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”, membri ai grupurilor parohiale de tineret din întreaga Eparhie, alături de preoții lor, elevi însoțiți de profesorii de Religie, precum și credincioși care au dorit să susțină acest demers.

În mesajul său, Înaltul Ierarh a subliniat că „Marșul pentru Viață reprezintă nu doar o mărturie publică a credinței noastre, ci și un angajament interior: acela de a rămâne aproape de cei vulnerabili, de a susține familia, copiii, și de a promova responsabilitatea comunitară, mărturisind că fiecare existență umană este o binecuvântare. Solidaritatea pentru amândoi este o mărturie a iubirii, o expresie a credinței și o datorie morală”.

Precizăm că Marșul pentru Viață a fost organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România – filiala Târgoviște și de Asociația Studenți pentru Viață, cu sprijinul Arhiepiscopiei Târgoviștei