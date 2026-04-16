Close Menu
E-PAPER
joi, aprilie 16
Sport

𝐇𝐚𝐢 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐜𝐢! Chindia joacă sâmbătă, de la 12:00, cu Sepsi Sf. Gheorghe

Roxana - Ionela Botea
În ciuda rezultatelor din ultimul timp, care nu au fost cum ni le doream, obiectivul clubului rămâne realizabil.

Mai mult ca oricând, Chindia are acum nevoie de tine.

Ia-ți biletele din timp, online, și susține Chindia cu Sepsi

𝐂𝐡𝐢𝐧𝐝𝐢𝐚 – Sepsi, sâmbătă, 18 aprilie, ora 12:00, pe stadionul Eugen Popescu

𝐁𝐢𝐥𝐞𝐭𝐞 găsești 𝐀𝐈𝐂𝐈 https://tinyurl.com/BileteChindiaSepsiPO

𝐕𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐦𝐚𝐬̦𝐢𝐧𝐚? Ai tichetele în formularul de comandă de mai sus!

𝐏𝐫𝐞𝐭̦𝐮𝐫𝐢 bilete pentru jocul cu Sepsi:

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟏 – Central: 35 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟏 – Periferic: 25 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟐 – Central: 20 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟐 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani (inclusiv) au accesul gratuit la meci, dacă sunt însoțiți de un adult (𝟏 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭 + 𝟏 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥). Pentru al doilea copil se plătește bilet suplimentar.

Hai, Chindia! Hai, Târgovistea!

Share.

Add A Comment
Leave A Reply