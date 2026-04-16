În ciuda rezultatelor din ultimul timp, care nu au fost cum ni le doream, obiectivul clubului rămâne realizabil.

Mai mult ca oricând, Chindia are acum nevoie de tine.

Ia-ți biletele din timp, online, și susține Chindia cu Sepsi

𝐂𝐡𝐢𝐧𝐝𝐢𝐚 – Sepsi, sâmbătă, 18 aprilie, ora 12:00, pe stadionul Eugen Popescu

𝐁𝐢𝐥𝐞𝐭𝐞 găsești 𝐀𝐈𝐂𝐈 https://tinyurl.com/BileteChindiaSepsiPO

𝐕𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐦𝐚𝐬̦𝐢𝐧𝐚? Ai tichetele în formularul de comandă de mai sus!

𝐏𝐫𝐞𝐭̦𝐮𝐫𝐢 bilete pentru jocul cu Sepsi:

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟏 – Central: 35 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟏 – Periferic: 25 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟐 – Central: 20 de lei

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝟐 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani (inclusiv) au accesul gratuit la meci, dacă sunt însoțiți de un adult (𝟏 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭 + 𝟏 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥). Pentru al doilea copil se plătește bilet suplimentar.

Hai, Chindia! Hai, Târgovistea!