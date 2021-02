În România, Ziua siguranţei pe internet a fost marcată pentru prima dată în 2008, prin diverse evenimente.

Astăzi, 9 februarie 2021 este marcată Ziua siguranţei pe internet. „Împreună pentru un internet mai bun” este tema sub care va fi sărbătorită, în acest an, ziua destinată siguranţei în mediul online, potrivit https://www.saferinternetday.org

Marcarea acestei zile reprezintă o bună oportunitate pentru creşterea gradului de conştientizare a pericolului online, precum şi de a promova metodele necesare protecţiei utilizatorilor în timpul accesării mediului virtual.Într-o lume în care părinţii sunt tot mai ocupaţi şi convinşi cu uşurinţă de copii cu privire la importanţa gadge-turilor, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vă reamintesc că pe lângă avantajele informaţionale ale internetului, există, din păcate, şi o serie de pericole. Cei mai expuşi pericolelor din lumea virtuală sunt adolescenţii, care riscă să devină victimele unor infracţiuni printre care: înşelăciuni, ameninţări, hărţuiri şi, mai grav, trafic de persoane. Luând în considerare faptul că identitatea persoanelor cunoscute în mediul online nu este întotdeauna veridică, prieteniile legate pe reţelele de socializare pot avea consecinţe dintre cele mai grave. În acest context, poliţiştii vă sfătuiesc:

Nu oferiţi persoanelor necunoscute, întâlnite pe internet, informaţii despre voi sau familie (nume, adresă, număr de telefon, când lipseşte cineva de acasă etc.)

Aveţi grijă ce fotografii postaţi pe reţelele de socializare, acestea pot rămâne pe alte computere chiar dacă veţi şterge postarea iniţială.

Restricţionaţi accesul necunoscuţilor la profilul dumneavoastră.

Nu anunţaţi plecarea în vacanţă prin intermediul reţelelor de socializare.

Daţi dovadă de respect atunci când vă postaţi părerile, chiar dacă nu îi cunoaşteţi pe cei cu care comunicaţi. Nu trimiteţi imagini sau texte umilitoare pentru alţii.

Nu vă întâlniţi cu persoane necunoscute pe internet fără să vă anunţaţi părinţii. În spatele unui profil frumos se pot ascunde intenţii periculoase.

Refuzaţi provocările unor jocuri on line care fac referire la viaţa reală şi vă îndeamnă să îndepliniţi sarcini ce pot să vă pună în pericol viaţa sau îi pot afecta pe cei din jur. Anunţaţi imediat un adult atunci când sunteţi victima unei agresiuni

pe „net”.

Renunţaţi la comunicarea virtuală cu persoanele care vă provoacă neplăcere sau frică.