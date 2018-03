Ziua Mondială împotriva Tuberculozei România, a treia ţară din Europa ca număr de cazuri diagnosticate

Share This





















Sub sloganul DORINŢĂ: LIDERI PENTRU O LUME FĂRĂ TUBERCULOZĂ! PUTEŢI FACE ISTORIE, timp de două săptămâni se desfăşoară o campanile ce are drept scop creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei ţintă privind modul de răspândire a bolii şi metodele de prevenire, diagnostic şi tratament şi recunoaşterea TBC ca prioritate de sănătate publică

Raportul Global pentru Tuberculoză din anul 2017 al OMS arată că 53 milioane de vieţi au fost salvate prin diagnostic efectiv şi tratament în perioada 2000-2016. În 2016, 10,4 milioane de persoane aveau tuberculoză (6,3 milioane cazuri noi, 90% au fost adulţi, 35% au fost femei şi 1 milion copii). 1,7 milioane au decedat prin această boală, inclusiv 0,4 milioane la persoanele cu co-infecţie HIV. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză şi 250.000 au decedat prin aceasta boală, inculsiv cei cu HIV. Majoritatea cazurilor noi în 2016 s-au înregistrat în Asia de Sud-Est (45%), regiunea africană OMS (25%) şi a Pacificului de Vest (17%); s-au înregistrat mai puţine cazuri în regiunea est-mediteraneană (7%), regiunea europeană a OMS (3%) şi regiunea OMS din America (3%).

Pentru perioada2016-2035, strategiile globale recomandate privind TBC şi obiectivelea sociate, sunt:Strategia End TB „Stop TBC” a OMS şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, având scop comun să pună capăt epidemiei globale de TBC.

Conform Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017 (Supravegherii şi monitorizării tuberculozei în Europa, 2017), elaborat de ECDC şi OMS-Europa, în 2015, cele cinci ţări cu cel mai mare număr de cazuri incidente de TBC, au fost: Rusia (115.000), Ucraina (41.000) şi România (16.000).

În România, la sfarsitul anului 2016, erau în evidenţă 12.790 cazuri noi şi recăderi, 10.738 de cazuri noi TB (54,5%000 locuitori), dintre care 591 de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani şi 576 cazuri au fost înregistrate cu rezistenţă la medicamente. S-au înregistrat 969 decese, 785 la sexul masculine şi 184 la sexulfeminin.

În 2016, conform buletinului informativ al INSP, cele mai multe cazuri noi au fost înregistate în judeţele: Tulcea 85.1/100.000 locuitori, Giurgiu 82.7/100.000 locuitori, Teleorman 81.7/100.000 locuitori şi Olt 80.0/100.000 locuitori.

La nivelul Judeţului Dâmboviţa în anul 2016 s-au inregistrat 283 cazuri noi de TBC, din care au ramas in invidenta 217, iar în anul 2017 numărul de cazuri noi de TBC a fost de 295, din care au ramas in evidenta 211 cazuri.