În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Prin exploatarea prin muncă a copiilor se înţelege, potrivit site-ului oficial al Organizaţiei Naţiunilor Unite, www.un.org, munca prestată în detrimentul copiilor şi, totodată, punerea acestora în pericol, prin încălcarea legislaţiei naţionale şi internaţionale.

Copiii sunt, astfel, fie privaţi de dreptul la educaţie, fie nevoiţi să-şi asume ambele sarcini, cea a educaţiei şi a muncii. Pe lângă faptul că nu merg la şcoală, copiii exploataţi prin muncă au foarte puţin timp la dispoziţie să se joace sau poate chiar deloc, iar mulţi dintre ei nu primesc nici hrană sau îngrijire corespunzătoare, fiindu-le refuzat, practic, dreptul la copilărie. Peste 50% dintre ei sunt expuşi celor mai grave forme de exploatare prin muncă, cum ar fi medii periculoase, sclavia sau alte forme de muncă forţată, activităţi ilicite, precum traficul de droguri sau prostituţia, dar şi implicarea în conflicte armate, notează site-ul ONU. Instituită de Organizaţia Internaţională a Muncii în anul 2002, Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor are scopul de a atrage atenţia asupra dimensiunii acestui fenomen şi asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică. An de an, această zi aduce laolaltă guverne, angajatori şi organizaţii sindicale, societăţi civile, precum şi milioane de oameni din întreaga lume, pentru a evidenţia situaţia copiilor exploataţi prin muncă şi pentru a propune măsuri ce pot fi adoptate pentru protejarea acestora. Eliminarea oricărei forme de muncă în rândul copiilor, până în 2025, se regăseşte printre obiectivele prezente pe Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată la summit-ul ONU din septembrie 2015. Mai exact, la punctul 8.7, se solicită ”adoptarea unor măsuri imediate şi eficiente pentru desfiinţarea muncii forţate, pentru a pune capăt sclaviei moderne şi traficului uman şi pentru a garanta interzicerea şi eliminarea celor mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor, inclusiv recrutarea şi folosirea lor în conflicte armate, iar până în 2025 – desfiinţarea oricărei forme de exploatare prin muncă a copiilor”. Avantajele obţinute în urma eliminării muncii în rândul copiilor sunt foarte mari. Copiii, eliberaţi de povara muncii, pot beneficia de dreptul la educaţie, la petrecerea timpului liber şi la o dezvoltare sănătoasă, oferind, la rândul lor, o bază solidă pentru dezvoltarea economică şi socială, pentru stoparea sărăciei şi respectarea drepturilor omului.