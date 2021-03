Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei

24 martie este Ziua Internaţională pentru lupta împotriva tuberculozei. Dacă ne uităm la numărul pacienţilor diagnosticaţi cu tuberculoză în 2020, am putea crede că boala va dispărea din România în câţiva ani.

Realitatea este cu totul alta. Pandemia a îngreunat diagnosticarea şi a pus multe piedici bolnavilor. Data de 24 martie a fost aleasă de Uniunea Internaţională Împotriva Tuberculozei, în 1982, ca zi internaţională dedicată eradicării tuberculozei, deoarece la 24 martie 1882, bacteriologul german Robert Koch a informat oficial comunitatea ştiinţifică internaţională că a descoperit bacilul TBC, ceea ce a deschis calea spre diagnosticarea şi vindecarea acestei boli.

În 1995, ziua de 24 martie a fost recunoscută oficial ca zi mondială de luptă împotriva TBC, când Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Fundaţia Regală Olandeză Împotriva Tuberculozei au organizat un eveniment de amploare în Haga, precizează site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), www.who.int.

În fiecare an, 10 milioane de persoane se îmbolnăvesc de tuberculoză (TBC). În ciuda faptului că este o boală care poate fi prevenită şi vindecată, 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza tuberculozei. Cele mai vulnerabile persoane în faţa TBC, care pot ajunge la deces, sunt cele cu HIV.

În 2021, sloganul Zilei mondiale de luptă împotriva tuberculozei este „The Clock is Ticking”, care transmite mesajul că la nivel mondial nu mai este suficient timp să acţioneze în conformitate cu angajamentele luate de liderii globali, mai ales în contextul pandemiei COVID-19, care pune în pericol procesul de eradicare a TBC şi asigurarea unui acces echitabil la prevenire şi îngrijire, întrucât foarte multe dintre eforturile medicilor şi spitalelor sunt canalizate, în actuala situaţie, către vindecarea bolnavilor COVID-19.