Ziua mondiala de lupta împotriva rabiei

Ziua mondială de luptă împotriva rabiei (World Rabies Day), o boală mortală în proporție de 99%, dar care poate fi prevenită în proporție de 100%, este marcată la 28 septembrie.

Tema din acest an a Zilei mondiale a rabiei este: „Rabia: fapte, nu frică”. Ea amintește de problemele-cheie actuale care trebuie luate în considerare pentru eliminarea rabiei: importanța vaccinării câinilor și necesitatea unui efort unit din partea tuturor factorilor implicați în acest proces. Tema a fost concepută astfel încât să facă posibilă o participare cât mai diversă, făcând din Ziua mondială a rabiei o zi la care toată lumea poate lua parte, potrivit rabiesalliance.org.

Faptele sunt esențiale pentru creșterea gradului de conștientizare a bolii, pentru prevenirea cazurilor de rabie, pentru vaccinarea efectivului de animale și pentru educarea oamenilor cu privire la pericolele rabiei și la modul de prevenire a acesteia. Fără fapte, nu ar exista date pentru factorii de decizie, care să îi informeze cu privire la gravitatea bolii. Nu s-ar putea milita pentru elim

inarea acesteia, iar povara bolii ar rămâne necunoscută, ceea ce ar duce la decesul de rabie, în fiecare an, a zeci de mii de oameni și animale.

Cuvântul „frică” are trei semnificații în tema din acest an. În primul rând, se referă la teama generală provocată de rabie, la teama pe care o simt oamenii atunci când se întâlnesc cu animale turbate și la teama cu care trăiesc oamenii în comunitățile afectate de rabie. A doua semnificație se referă direct la simptomul de frică pe care oamenii îl pot experimenta atunci când sunt infectați cu rabie. În cele din urmă, frica se referă la teama provocată de „știrile false” sau miturile despre rabie -care îi fac pe oameni să se teamă de vaccinare, îi fac pe oameni să se teamă să își sterilizeze sau să își vaccineze animalele sau îi fac pe oameni să creadă în tratamentele ineficiente pentru această boală, subliniază sursa citată.

Ziua mondială de luptă împotriva rabiei a fost creată pentru a crește gradul de conștientizare și de a milita pentru eliminarea rabiei la nivel mondial dar și pentru a uni toți oamenii, organizațiile și părțile interesate în lupta împotriva rabiei.

Data de 28 septembrie a fost aleasă și pentru a comemora moartea omului de știință, Louis Pasteur, prima persoană care a reușit să creeze cu succes un vaccin împotriva rabiei.

Colaborarea este esențială pentru succes și toată lumea este încurajată să participe la eradicarea acestei boli. Singurul mod în care se poate elimina rabia este acela de a lucra împreună pentru atingerea unui obiectiv comun -obiectivul „Zero până la 30” (eliminarea deceselor cauzate de rabie până în 2030).