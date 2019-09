Share This





















Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, celebrează în data de 21 septembrie 2019, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer şi organizează Campania cu sloganul: „Să nu-i uităm pe cei care uită”

Tema campaniei din anul acesta este „Înţelegerea şi conştientizarea bolii Alzheimer”. Campania din acest an dedicată Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer are ca scop informarea şi conştientizarea :

” profesioniştilor din sănătate despre problematica demenţei şi maladiei Alzheimer şi metodele de management al pacienţilor;

” aparţinătorilor şi îngrijitorilor pacienţilor cu Alzheimer asupra posibilităţilor de diagnosticare, tratament şi cu privire la realizarea deplină a drepturilor persoanelor diagnosticate cu această boală.

La data de 21 septembrie a fiecărui an, organizaţiile de sprijin împotriva maladiei Alzheimer din întreaga lume îşi concentrează eforturile în vederea sensibilizării populaţiei generale cu privire la problematica demenţei de tip Alzheimer.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, care afectează funcţionarea mentală. Anul acesta, la data de 21 septembrie 2019, persoanele care suferă de Alzheimer, familiile acestora, organizaţiile implicate, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii se reunesc în spirit de solidaritate pentru a conştientiza opinia publică în legătură cu maladia Alzheimer.

În România, maladia Alzheimer aproximativ 270-300.000 de persoane, cu o rată a diagnosticării ce se situează între 10-15%. În ţara noastră nu este încă recunoscut faptul că demenţa reprezintă o problemă de sănătate publică, nefiind elaborată o strategie naţională privind această afecţiune. Luând în considerare numai cazurile de demenţă Alzheimer şi, fiind dovedit faptul că alături de o persoană cu demenţă sunt implicate încă 3-4 persoane, calitatea vieţii a cel puţin 1 milion de oameni în ţara noastră este profund perturbată .

În România sunt 300.000 de bolnavi diagnosticaţi cu boala Alzheimer, mult peste media europeană, la care se adaugă cei care sunt îngrijiţi de familie şi sunt nediagnosticaţi.

România, cu o populaţie tot mai îmbătrânită, riscă să devină o uriaşă rezervaţie a oamenilor fără memorie, cărora li se adaugă şi cei ce suferă de alte forme de demenţă.