Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa marchează „Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei”, în data de 28 iulie 2019.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenţia îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament.

Obiectivele campaniei sunt: – Mobilizarea populaţiei şi a decidenţilor politici în vederea aderării la mişcarea globală NOhep, pentru a susţine eliminarea hepatitelor virale;

– Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei generale în privinţa diferitelor tipuri de hepatite virale, inclusiv căile de transmitere;

– Educarea oamenilor, în vederea însuşirii de cunoştinţe privind prevenirea, vaccinarea, depistarea precoce, tratamentul, monitorizarea etc.

În anul 2016, 194 de guverne au adoptat Strategia globală a OMS privind hepatita virală, care include obiectivul de a elimina hepatita B şi C până în 2030, dar numai câteva ţări sunt pe cale de a îndeplini aceste obiective.

Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatită virală la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) trăiesc cu hepatita B sau C, fără să ştie. Fără o îmbunătăţire masivă în diagnostic, ratele de tratament vor scădea, ratele de infectare vor creşte şi vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în 2030.

Deoarece scopul de eliminare a hepatitei virale nu poate fi atins fără a preveni boala şi a găsi persoanele nediagnosticate şi fără conectarea acestora la îngrijire si tratament, campania de sensibilizare care continuă şi în anul 2019, îşi propune să educe, să influenţeze politicile naţionale de testare şi să încurajeze oamenii să se testeze şi/sau să devină susţinători în încercarea de a găsi cazurile nediagnosticate.

În România, Planul-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale urmăreşte crearea unui cadru de intervenţie bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător şi sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile şi priorităţile naţionale.