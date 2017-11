„Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor de Circulaţie”, marcată de IPJ Dâmboviţa

Share This





















Structura de prevenire a criminalităţii şi poliţiştii de la Serviciul Rutier, sprijiniţi de reprezentanţii Clubului „Valah Motors” din Târgovişte şi cei de la „Retromobil Club” România, au organizat o activitate la Muzeul Poliţiei Române pentru a marca „Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor de Circulaţie”.

Activitatea a debutat cu discursul şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, comisar şef de poliţie Zepişi Danil, care a subliniat importanţa respectării normelor rutiere pentru reducerea gradului de victimizare prin accidente de circulaţie.

Participanţii, copii de toate vârstele, părinţi, poliţişti şi motociclişti, au ţinut un moment de reculegere pentru victimele accidentelor rutiere.

Copiii şi părinţii au avut posibilitatea testării ochelarilor Drager prin intermediul cărora au trăit reacţiile şi consecinţele consumului de alcool şi droguri.

„Supravieţuitorii” – expoziţia de scaune extrase din epavele autovehiculele implicate în accidente rutiere grave şi autovehiculele de epocă expuse în curtea Muzeului au constituit alte puncte de interes pentru şcolari.

Activitatea s-a încheiat cu vizita gratuită la Muzeul Poliţiei Român.

În primele zece luni ale acestui an, poliţiştii de la rutieră au desfăşurat 94 de acţiuni pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise de lege.

Au fost constatate 167 de infracţiuni privind conducerea unor autovehicule pe drumurile publice de către persoane cu alcoolemii peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat şi 4 privind şofatul sub influenţa drogurilor sau a unor substanţe interzise de lege.

Totodată, poliţiştii au întocmit 18 dosare penale pe numele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice. Alte 246 de persoane au fost depistate în timp ce conduceau autoturisme având alcoolemii sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Faţă de acestea, a fost dispusă măsura reţinerii permisului de conducere şi a suspendării dreptului de a şofa pentru o perioada de 90 de zile, precum şi sancţionarea contravenţională cu 9 până la 20 de puncte amendă (145 lei-valoarea unui punct amendă).

De asemenea, vă informăm că de la începutul anului şi până în prezent, pe raza judeţului Dâmboviţa s-au înregistrat 35 de accidente de circulaţie care au avut ca şi cauză concurentă şofatul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Unul dintre acesta s-a soldat cu decesul unei persoane.