In acest an, în ziua de marţi, 13 octombrie 2020, s-a suprapus cu două evenimente importante care s-au desfăşurat sub sloganul „ACASĂ ÎN SIGURANŢĂ „, fiind vorba despre Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale şi Ziua Informării Preventive. Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale a fost desemnată prin Rezoluţia 64/2009 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care a decis marcarea acestei zile, în fiecare an, în data de 13 octombrie.

Conform terminologiei adoptate de O.N.U., prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant.

Ziua Informării Preventive este organizată anual, de câte ori data de 13 coincide cu o zi de marţi, fiind o iniţiativă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) care, începând cu anul 2011, s-a raliat evenimentului derulat la nivel european, identificând astfel încă o oportunitate de diseminare a informaţiilor cu caracter preventiv către populaţie.

În acest an, pentru marcarea celor două evenimente, ţinând cont de regulile de distanţare socială şi măsurile de siguranţă pentru prevenirea răspândirii şi infectării cu noul coronavirus, ISU „Basarab I” Dâmboviţa va desfăşura următoarele activităţi: