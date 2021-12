Ziua internațională împotriva corupției, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003, conform www.un.org/.Semnată de România la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic), și ratificată prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției este primul tratat cu vocație universală în domeniul combaterii corupției.

Declarația Primei Conferințe Anuale și a Adunării Generale a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, susținută la 22-26 octombrie 2006, la Beijing (R.P. Chineză), îndeamnă autoritățile competente să aplice prevederile relevante ale Convenției pentru a stabili și întări sistemul de luptă împotriva corupției, precum și încurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei internaționale împotriva corupției.

Potrivit site-ului oNu, www.un.org/ corupția este un fenomen social, politic și economic complex care afectează toate țările și subminează instituțiile democratice, încetinește dezvoltarea economică și contribuie la instabilitatea guvernamentală.

Corupția prosperă în perioadele de criză, iar pandemia globală în curs nu face excepție, notează sursa citată. Statele din întreaga lume au luat măsuri semnificative pentru a îmbunătăți situația de urgență medicală și pentru a evita un colaps economic global. Acestea au mobilizat rapid miliarde de euro în fonduri pentru a procura echipamente medicale și a oferi siguranță economică cetățenilor și întreprinderilor aflate în dificultate. Răspunsurile urgente necesare combaterii pandemiei, totuși, au creat în unele state oportunități semnificative pentru corupție.

Conceptul „Recover with integrity”, aplicat în pandemie, subliniază faptul că numai prin punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de atenuare a corupției va fi posibilă o revenire mai bună la normalitate, în timp ce subliniază, de asemenea, că recuperarea incluzivă COVID-19 poate fi realizată numai prin integritate.

Reducerea riscurilor de gestionare defectuoasă și corupție în timpul pandemiei necesită implicarea unor organisme anticorupție puternice, o mai bună supraveghere a măsurilor de asistență de urgență, achiziții publice transparente și o mai bună respectare a măsurilor anti-corupție de către sectorul privat. În plus, țările trebuie să asigure, de asemenea, sprijin și protecție pentru denunțătorii și jurnaliștii care descoperă corupția în timpul pandemiei, precum și să își alinieze organismele naționale anticorupție la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC).

Guvernele, sectorul privat, organizațiile neguvernamentale, mass-media și cetățenii din întreaga lume își unesc forțele pentru a combate corupția. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) sunt în prima linie a acestor eforturi.

Cu prilejul marcării acestei zile, au loc mai multe evenimente: discursuri ale celor care au fost victime ale corupției sau au luptat împotriva ei, concursuri de eseuri pe teme legate de tema corupției, difuzarea de afișe, pliante și alte materiale informative etc. Evenimentele desfășurate la nivel național și internațional cuprind și campanii pentru ratificarea Convenției oNu împotriva corupției, participarea la diverse conferințe ce au ca subiect afacerile, drepturile omului și corupția, lansarea unui studiu intitulat Barometrul Global, care măsoară atitudinea față de corupție și viitoarele niveluri de corupție etc.