Ziua internaţională a Voluntarului la Biblioteca Judeţeană „lon Heliade Rădulescu”: „Esenţa schimbării e în tine! Fii voluntar!”

În data de 5 decembrie a fiecărui an este celebrată Ziua internaţională a voluntarilor. Această zi este văzută ca o ocazie unică pentru voluntari şi organizaţii de a celebra eforturile lor depuse de-a lungul unui an, de a împărtăşi cu ceilalţi valorile pe care le preţuiesc şi de a-şi promova munca lor în cadrul comunităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, agenţiilor ONU, autorităţilor guvernamentale sau în cadrul sectorului privat.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntarului la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” a avut loc evenimentul „Esenţa schimbării e în tine! Fii voluntar!”.

În cadrul evenimentului elevi de la Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul de Artă „Bălaşa Doamna” din Târgovişte au aflat despre importanţa şi beneficiile implicării în sprijinirea comunităţii din care fac parte de la colegii şi prietenii lor, voluntari ai Crucii Roşie – Filiala Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, Centrul Europe Direct Târgovişte, Organizaţia „Salvaţi Copiii” şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa.

Nu au lipsit momentele artistice, dansuri şi piese de teatru,puse în scenă voluntari ai Crucii Roşie – Filiala Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, Centrul Europe Direct Târgovişte, Organizaţia „Salvaţi Copiii”.