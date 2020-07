Ziua Internaţională a Dunării, marcată online

Share This





















În data de 29 iunie a fiecărui an, cele 14 ţări din bazinul Dunării sărbătoresc împreună unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa, împreună cu oamenii săi şi fauna sălbatică care se bazează pe el. Datorită diverselor restricţii la adunările publice din întregul bazin al Dunării, încă în vigoare ca urmare a pandemiei globale COVID-19, sărbătorile din acest an ale Dunării s-au schimbat online. Cele mai multe evenimente offline publice au fost astfel anulate.

Marcarea Zilei Internaţionale a Dunării a fost instituită după semnarea, în 1994, a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Documentul, semnat la 29 iunie 1994, la Sofia, în capitala Bulgariei, oferă cadrul de cooperare al guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale, instituţii de cercetare şi industrie, această dată fiind marcată la nivel internaţional la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea.

Dunărea este principalul fluviu european, care aduce numeroase beneficii economice ţărilor riverane şi împreună cu afluenţii săi formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Bazinul hidrografic al Dunării joacă un rol important în contextul politic, social, economic şi cultural, pentru dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est. Dunărea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, traversează Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia. Din Munţii Pădurea Neagră din Germania şi până în Deltă, Dunărea parcurge 2.845 km. Fluviul reprezintă o sursă importantă pentru alimentarea cu apă potabilă, apă pentru irigaţii şi industrie pentru cei peste 115 milioane de locuitori ai acestei regiuni. Comunităţile riverane Dunării se implică în acţiuni ecologice, educative, socio-culturale, sportive şi de recreere pentru protejarea acestui fluviu unic în Europa.

Dintre cele 14 ţări incluse în Strategia Dunarii, opt sunt state membre ale UE (Germania, Austria, Slovacia, Republica Ceha, Ungaria, Slovenia,

România şi Bulgaria), restul fiind state non-membre (Croaţia, Serbia, Bosnia şi Hertegovina, Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina).