ZIUA EUROPEANĂ DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINŢĂ

Poliţia Română, în parteneriat cu EUCPN (Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii), EUROPOL şi alte 15 state din Europa, lansează, astăzi, 16 iunie, a treia ediţie a Zilei europene de prevenire a furturilor din locuinţă. Autorităţile de aplicare a legii reunite în cadrul EUCPN (European Crime Prevention Network) şi EUROPOL au lansat o iniţiativă ce are drept scop informarea cetăţenilor cu privire la modalităţile prin care îşi pot proteja locuinţa, pentru a nu deveni victime ale furturilor.În acest an, în contextul pan-demiei de Covid-19, EU Focus Day 2021 va fi în mare parte un eveniment online. Vor fi organizate şi acţiuni preventive locale. Cele 16 ţări europene participante din acest an sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Ungaria, Spania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia şi România. În România, poliţiştii structurilor de prevenire vor aduce în atenţie, încă o dată, principalele moduri de operare, tipuri de bunuri vizate de infractori, riscurile pentru perioada vacanţei şi modul în care ne poate afecta o astfel de faptă.

Prin intermediul campaniei #StopFurturilorDinLocuinţă, Poliţia Română, în parteneriat cu EUCPN, EUROPOL şi alte 15 state, îşi propune să atragă atenţia asupra prevenirii infracţiunilor de furt din locuinţe. Deşi furturile din locuinţe au scăzut în ultimii ani în majoritatea ţărilor europene, acestea sunt în continuare în atenţia Poliţiei Române, la nivel naţional. În România, în primele 5 luni ale anului 2021, au fost sesizate 6.813 infracţiuni de furt din locuinţe, cu 11 % mai puţin faţă de perioada similară a anului 2020, majoritatea înregistrate în mediul urban. Astfel, prin activităţile din această zi, specialiştii în prevenirea criminalităţii recomandă cetăţenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe reţele de socializare. Check-in-ul din aeroport aduce like-uri, dar vă face vulnerabil în faţa hoţilor. De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să nu posteze pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că deţin în casă bunuri de valoare sau că sunt plecaţi de acasă. Selfie-urile sunt şi ele distractive, dar trebuie avut grijă la ce se observă în imagine. Modalităţile de comitere a faptelor sunt multiple, de la efracţie, chei potrivite, escaladare, până la împrietenire. În cazurile de furt prin împrietenire, autorii se recomandă ca fiind reprezentanţi ai unor instituţii publice ori de furnizare servicii (primării, asistenţă socială, electricitate, gaze, apă/canal, etc.) sau firme private (reclame, oferirea spre vânzare a unor bunuri de strictă necesitate la preţuri derizorii, precum şi oferirea de pomană). În mediul rural, sunt situaţii în care autorii îşi declară intenţia de cumpărare a unor produse alimentare de la persoane fizice – brânzeturi, carne, cereale, băuturi alcoolice produse în gospodării, prilej cu care oferă plata în bancnote mari (100, 200, 500 de lei), urmărind şi observând locul în care ţine banii potenţiala victimă, pătrund în locuinţe cu acceptul proprietarului şi, profitând de neatenţia acestuia, îi sustragbunuri, în general bani ori bijuterii.Un număr mare de furturi din locuinţe vizează apartamentele situate la parterul blocurilor, prin forţarea sistemelor ferestrelor de termopan. De regulă, în cazul acestor modalităţi, furturile au loc ziua. Bunurile vizate sunt banii, obiecte şi bunuri de valoare, care nu sunt voluminoase, dar în ultimul timp, în funcţie de amplasamentul locului, se sustrag şi bunuri şi obiecte mai voluminoase, în principal electrocasnice. Ziua Europeană de Prevenire a furturilor din locuinţe este un eveniment iniţiat şi lansat în anul 2019, de Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii – EUCPN, în cadrul căreia România este reprezentată de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din Poliţia Română. În anul 2019, chiar în perioada în care România a asigurat Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, Poliţia Română şi alte 12 state europene, împreună cu Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii -EUCPN, au lansat prima Zi europeană de prevenire a furturilor din locuinţă. Este un concept care se fundamentează pe importanţa conştientizării de către cetăţeni a necesităţii adoptării unei atitudini prudente faţă de locuinţa şi bunurile proprii, precum şi a consecinţelor neluării unor măsuri preventive fundamentale.