Serviciul de Urgenţă 112 are ca obiectiv salvarea vieţii, proprietăţii şi a mediului.

11 februarie este Ziua Europeană a Numărului de Urgenţă 112. Totodată, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă din România aniversează 17 ani de activitate. În tot acest timp, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care administrează Serviciul de Urgenţă 112 a urmărit creşterea calităţii serviciilor în domeniul urgenţelor, conştientizarea importanţei utilizării corecte a numărului 112. Studiile şi premiile câştigate de-a lungul timpului arată că Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă din România s-a remarcat la nivel european şi a câştigat încrederea publicului.

Numărul 112 este numărul de urgenţă disponibil gratuit, nonstop, atât prin linii de telefonie fixe, cât şi prin telefoane mobile, oriunde în Uniunea Europeană. Numărul unic de urgenţă 112 este disponibil în următoarele ţări: toate statele membre ale UE, Albania, Georgia, Republica Moldova, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveţia, Turcia, menţionează site-ul http://www.eena.org.

Cetăţenii aflaţi în situaţii de urgenţă pot suna la 112, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a solicita asistenţa serviciilor specializate de intervenţie (ambulanţă, SMURD, poliţie, pompieri, jandarmi).

Există 41 de centre 112 pentru preluarea apelurilor de urgenţă, câte unul în fiecare judeţ. Centrul 112 Bucureşti-Ilfov recepţionează apelurile atât din Bucureşti, cât şi din judeţul Ilfov.

În anul 2020, operatorii 112 din centrele de preluare a apelurilor de urgenţă au răspuns la 10.234.595 apeluri, din care 19.770 apeluri de urgenţă au fost procesate în limbi străine.

Aproape jumătate din numărul total de apeluri preluate în anul 2020 nu reprezintă urgenţe de competenţa Serviciului 112, ci solicitări de informaţii diverse, apeluri efectuate din greşeală, farse şi apeluri injurioase.

65,05% dintre urgenţele anunţate la 112 în anul 2020 au reprezentat cazuri medicale.

Adresa incidentului este una dintre cele mai importante informaţii pe care trebuie să o furnizaţi când sunaţi la 112.

Dacă aţi apelat 112 din greşeală, nu închideţi! Rămâneţi pe fir şi informaţi operatorul că nu aveţi o urgenţă şi că aţi apelat din greşeală.

Când apelăm 112?

Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă dispun de o bază de date care îi ajută pe operatorii 112 să localizeze apelul, incidentul produs şi resursele de intervenţie cele mai apropiate.

Modalitatea de procesare a unui caz

” un cetăţean apelează 112 pentru a semnala un accident de circulaţie grav, soldat cu victime omeneşti;

” sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a semnalat cazul;

” se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi în ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură necesară pentru aflarea veridicităţii apelului);

” operatorul cere apelantului date despre natura cazului;

” se transmit toate datele la dispeceratele Poliţiei, Ambulanţei şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului (aceasta operaţiune se realizează în 2-3 secunde);

” dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care participă la soluţionarea cazului, având la dispoziţie aplicaţia AVL (Localizare Automată a Vehiculelor);

” pe hartă se afişează conexiunea caz – mijloace de intervenţie. Există toate premisele ca prin utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane implicate în rezolvarea urgenţelor să se micşoreze considerabil timpul de intervenţie. Acest lucru este posibil şi datorită unicităţii numărului şi prin transferul simultan al datelor către agenţiile de urgenţă.

Convorbirile efectuate în sistemul 112 sunt înregistrate.

Determinarea automată a numărului şi locaţiei urgenţelor permite identificarea apelurilor false şi/sau injurioase.

Apelul la numărul unic 112 este universal şi gratuit şi poate fi apelat din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă. Abonaţii care apelează 112 nu plătesc sume suplimentare la factura telefonică.

Dacă sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi următoarele:

” Ce urgenţă aveţi;

” Unde este urgenţa;

” Unde vă aflaţi;

” De la ce număr de telefon sunaţi;

” Cum vă numiţi.

Operatorul evaluează urgenţa apelantului în funcţie de informaţiile primite şi transmite aceste informaţii la agenţia/agenţiile de urgenţă abilitate în rezolvarea cazului respectiv. Dacă este nevoie de intervenţia tuturor agenţiilor, datele preliminare ale cazului sunt transmise simultan, în maximum 2-3 secunde.

După furnizarea acestor date trebuie să rămâneţi la telefon pentru a fi puşi în legătură cu agenţia de urgenţă de care aveţi nevoie şi pentru a primi eventuale recomandări.

Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, trebuie să sunaţi din nou. Rămâneţi calmi şi răspundeţi la toate întrebările; nu închideţi până când nu vi se spune.

Cum să fiţi pregătiţi pentru o situaţie de urgenţă

” Există probabilitatea ca fiecare dintre noi să fie nevoit să folosească 112 măcar o dată în viaţă.

” 112 nu reprezintă doar un număr de telefon, ci un ajutor rapid care depinde de informaţiile vitale pe care le oferiţi.

” Când o persoană nu este pregătită să anunţe o urgenţă pot apărea frica, panica şi confuzia. Din fericire, dacă o persoană este pregătită şi aplică unele principii şi proceduri de bază, aceasta poate anunţa adecvat o urgenţă.

” Când sunteţi puşi în faţa unei situaţii de urgenţă, fiţi calmi. Este foarte important să va concentraţi asupra a ceea ce urmează să solicitaţi şi să răspundeţi corect la întrebările puse de operatoare. Evaluaţi situaţia, adunându-vă gândurile, înţelegeţi ceea ce se întâmplă. Întrebaţi-vă: „Ce trebuie să fac?”, apoi treceţi imediat la acţiune.

” Trebuie să evitaţi cu orice preţ panica pentru a putea face faţă situaţiei în mod inteligent. Nu uitaţi că timpul este extrem de preţios în cazul unei urgenţe.

” Dacă ţineţi cont de aceste sfaturi puteţi contribui la salvarea unei vieţi, puteţi împiedica extinderea unui incendiu în împrejurimi, puteţi preveni o crimă sau o infracţiune şi puteţi contribui la prinderea un criminal sau a unui infractor.

Cum folosim telefonul mobil?

” telefonul dumneavoastră mobil poate fi setat să apeleze 112 apăsând doar pe o tastă, însă, ATENŢIE, puteţi apela accidental la 112 şi să nu ştiţi;

” folosiţi telefonul cu grijă pentru a preveni apelarea automată din greşeală a numărului 112!

” în cazul în care aveţi activată opţiunea „Număr ascuns”, sistemul 112 are capacitatea de a determina automat numărul şi locaţia dumneavoastră!

” părinţii trebuie să îi înveţe pe copii să folosească telefonul mobil pentru a suna, în caz de urgenţă, la 112!

” dacă vă aflaţi într-o zonă în care furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă nu are acoperire şi trebuie să sunaţi de urgenţă la 112, nu disperaţi! Apelul la 112 va fi preluat de alt operator de telefonie mobilă care are acoperire în zona respectivă;

” apelul de la un telefon mobil cu cartelă reîncărcabilă nu furnizează încă identitatea dumneavoastră. Răspundeţi corect la întrebările operatoarei şi daţi amănunte despre locaţia exactă a urgenţei (puncte de reper).

SUNAŢI LA 112 DOAR DACĂ

AVEŢI O URGENŢĂ!

Centrele de Urgenţă funcţionează permanent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână

Când secundele contează, răspundeţi urgent la întrebările puse de operatoarea 112! Înainte de a forma 112 trebuie să cunoaşteţi numărul de telefon de la care sunaţi, altfel apelul dumneavoastră poate fi evaluat ca neserios. În acest caz nu veţi primi ajutorul cerut!

Dacă doriţi să beneficiaţi de serviciile puse la dispoziţie prin sistemul 112, nu ezitaţi să vă daţi datele cerute de operator! Apelul la 112 este posibil şi în situaţia în care, în urma neplăţii abonamentului, operatorul v-a întrerupt accesul la convorbirile telefonice. NU UITAŢI! ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM, ASIGURAŢI-VĂ CĂ BATERIA TELEFONULUI

ESTE ÎNCARCATĂ!

Dacă bateria este pe sfârşite, s-ar putea să daţi un singur telefon. În acest caz fiţi gata să furnizaţi informaţii complete despre natura urgenţei pe care doriţi să o semnalaţi.

Operatorii 112 sunt cei care preiau în fiecare an milioane de apeluri de la cei care le solicită ajutorul şi fac legătura cu dispecerii din agenţiile de intervenţie. Dispecerii sunt pompierii, para-medicii SMURD, poliţiştii, angajaţii Serviciului de Ambulanţă, jandarmii, care gestionează operativ cazurile de urgenţă. Prin profesionalismul, empatia şi eficienţa de care dau dovadă în fiecare zi, oamenii 112 contribuie la salvarea vieţii, a proprietăţii şi a mediului.

