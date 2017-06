Ziua Drapelului Naţional la Târgovişte

Share This





















In fiecare an, la 26 iunie, este sărbătorită Ziua Drapelului Naţional, zi dedicată tricolorului şi semnificaţiei acestuia. Cele trei culori care ne fac mândri, sunt simbolul unităţii, al iubirii de neam şi de patrie, iar mândria de a fi român este răspândită şi peste hotare.

Şi în Piaţa Tricolorului din municipiul Târgovişte, a fost organizată ceremonia de înălţare a Drapelului Naţional. La Catedrala Moitopolitană din Târgovişte a avut loc slujba de sfinţire a Drapelului după care deplasarea cu alai de la Catedrala Mitropolitană în Piaţa Tricolorului. Prefectul judeţului Dâmboviţa a dat onorul la Drapel.

Au urmat alocuţiunile rostite de oficialii judeţului:prefectul Antonel Jîjîie, preşedintele CJ, Alexandru Oprea şi primarul Cristian Stan şi deputatul Oana Vlăducă. Drapelul a fost prins pe catarg şi binecuvântat şi după aceea sărutat de reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgovişte, prefect, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului Târgovişte şi comandantul Garnizoanei.

Momentul mult asteptat a fost înălţarea Drapelului şi intonarea Imnului Naţional al României. Au mai fost prezenţi la eveniment: şefi de arme, şefi de instituţii deconcentrat, deputatul Carmen Holban, preşedintele pNl Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu şi alţi invitaţi. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare. Drapelul Naţional – albastru, galben, roşu -de la lance, a fost decretat, pentru prima oară, ca simbol naţional de Guvernul revoluţionar provizoriu din Ţara Românească, la 14/26 iunie 1848, având deviza „Dreptate – Frăţie” înscrisă pe el.

Constituţia României din 1991 modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003 prevede că drapelul tricolor este un simbol naţional, alături de stemă, sigiliu şi imn. In forma actuală, Constituţia stabileşte, prin Articolul 12, că „drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu”, potrivit cdep.ro.

La 3 iunie 2013, Comisia parlamentară de revizuire a Constituţiei a hotărât reintroducerea stemei ţării pe tricolor, în legea fundamentală. Amendamentul propus de deputatul PSD, Gheorghe Emacu, a fost votat cu 13 voturi „pentru” şi o abţinere, fără o dezbatere prealabilă a membrilor Comisiei. Prin adoptarea acestui amendament, alineatul 1 din Articolul 12 urma să fie reformulat astfel: „Drapelul României este tricolor, având pe fondul galben stema ţării; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu”. Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei României, care include şi acest amendament, s-a aflat în lucru la comisiile permanente ale Senatului, având numărul de înregistrare L233/2014, dar la 27 decembrie 2016 a fost retrasă de către Senat.

El nu a suferit transformări majore de-a lungul istoriei. Doar distribuţia culorilor (în materie de proporţie şi poziţie) s-a schimbat într-o anumită măsură, fiind egalizată după Revoluţia de la 1848, când, sub impactul spiritului revoluţionar francez, multe dintre statele Europei au adoptat ca drapel naţional steagul standard cu trei culori.

Documente sigilografice atestă faptul că, în unele epoci istorice, drapelul românesc avea cele trei culori dispuse orizontal, cu roşul în partea superioară, galbenul în mijloc şi albastrul la bază. De asemenea, proporţia culorilor nu a fost aceeaşi cu cea de acum (33% pentru fiecare culoare). Cele trei culori pot fi identificate pe steaguri datând din vremea lui Mihai Viteazul şi chiar Ştefan cel Mare.