Primăria Pucioasa, Centrul Cultural European Pucioasa şi Ambasada Suediei la Bucureşti organizează în perioada 09-11 Mai 2018 „Zilele Europene la Pucioasa”.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „O lună, o ambasadă – cultură, tradiţii, turism” şi marchează împlinirea unui an de la deschiderea oficială a Centrului Cultural European Pucioasa.

Invitaţi de onoare sunt reprezentanţi ai Ambasadei Suediei la Bucureşti: Alexander Peyre-Dutrey – Adjunct şef şi Mihai Leontescu – Ofiţer proiecte şi comunicare.

Pe parcursul celor trei zile se vor desfăşura vernisaje, recitaluri, spectacole de teatru, proiecţii de filme şi vizite în localitate.

Program 9 MAI – Ora 13:30 – Foaierul Primăriei Pucioasa, vernisajul expoziţiei „Inovaţii suedeze, imaginaţie românească” -Expoziţia va putea fi vizitată până la data de 30 mai 2018.

– Ora 14:00 – Vizită în Oraşul Pucioasa

– Ora 17:30 – Centrul Cultural European Pucioasa, vernisajul expoziţiei „Swedish Crime Scenes” – vă invităm să descifraţi misterele fenomenului de literatură poliţistă Nordic Noir!

Expoziţia va putea fi vizitată până la data de 30 mai 2018.

– Ora 18:00 – Centrul Cultural European Pucioasa – Recital cameral (Stănescu Corina -pian/ Octavian Gorun -vioară/ Cristina Munteanu – harpă)

– Ora 19:30 – Spectacol de teatru „Cântâreaţa cheală” de Eugen Ionescu – spectacol UNATC Bucureşti – Facultatea de Teatru, Clasa Doru

ANA

Program 10 MAI

– Ora 17:30 – Film Suedez: Bikes vs Cars (Documentar, 2015, Regie – Fredrik Gertten, Durată 1h 30, Subtitrare RO) Ora 19:30 – Film Suedez: Nice People (Documentar, Sport, 2015, Regie – Anders Helge-son, Karin af Klintberg, Durată 1h 40, Subtitrare RO).

Program 11 MAI

– Ora 17:30 – Film Suedez: Martha & Niki (Documentar, Dans, 2016, Regie – Tora Mârtens, Durată – 1h 36m, Subtitrare RO)

– Ora 19:30 – Film Suedez: Call Girl (Dramă – True Story, 2012, Regie – Mikael Marci-main

Durată – 2h 14m, Subtitrare

RO)

Manifestările se desfăşoară în cadrul programului „O LUNĂ, O AMBASADĂ”!

Un an de la deschiderea oficială a Centrului Cultural European PUCIOASA!