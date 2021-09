Zilele cetății, programul manifestărilor de sâmbătă și duminică

SÂMBĂTĂ -04 septembrie 2021

Scuarul Primăriei

11:00 – 18:00 – Deschidere Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”- organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița 11:00 – 18:00 – Deschidere Tárg de anticariat, Expoziție de sculptură, expoziție de pictură

11:00 – 18:00 – Deschidere Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tárgoviște

11:00 – 18:00 – Deschidere Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și

UnderConstruction, de la Colegiul Național „Constantin Carabella” din Târgoviște

Centrul Vechi (Școala Populară de Arte)

11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2020 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

Parcul Chindiei (Zona Ruine)

10:00 – 22:00 – Târgul meșterilor populari – organizat de Consiliul Județean Dámbovița prin Centrul Județean de Cultură Dámbovița

10:00 – 13:00 – Evenimente artistice pentru cei mici – Magicianul (Marian Râlea) și invitații săi: Spectacole de teatru interactiv, clovni și păpuși gigant

19:30 – 22:00 – Concert de muzică electronică – Dj KT, Dj Hamuza Live Set, Dj Men D Live Set, Spectacol de lasere și foc – spectacol susținut de Lasere Conexiuni și trupa Hypnosis

Complexul Turistic de Natație

18:00 – 22:00 – Campionatul de fotbal între cartiere – „Cupa Cartierelor Târgoviște”

Baza de tenis V.I.Palas și Baza sportivă Vascony

9:00 – 22:00 – Turneu de tenis „Cupa Zilele Cetății”, categorii: old boys și under 12

DUMINICĂ –

05 septembrie 2021

Scuarul Primăriei

10:00 – 18:00 – Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

10:00 – 18:00 – Tárg de anticariat, Expoziție de sculptură, expoziție de pictură

10:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște / Județul Dâmbovița

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național „Constantin Carabella” din Târgoviște

Centrul Vechi (Școala Populară de Arte)

11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2020 – realizată de Ordinul Arhitecților din Románia, filiala Muntenia Vest

Parcul Chindiei (Zona Ruine) 10:00 – 22:00 – Tárgul meșterilor populari – organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 10:00 – 13:00 – Evenimente artistice pentru cei mici – Magicianul (Marian Râlea) și invitații săi: Spectacole de teatru interactiv, clovni și păpuși gigant

19:30 – 22:00 – Concert extraordinar, susținut de TROOPER, FELI, VUNK

22:00 – Foc de artificii

Complexul Turistic de Natație 18:00 – 22:00 – Campionatul de fotbal între cartiere – „Cupa Cartierelor Târgoviște”

Baza de tenis V.I.Palas și Baza sportivă Vascony

9:00 – 22:00 – Turneu de tenis „Cupa Zilele Cetății”, categorii: old boys și under 12