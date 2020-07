ZDROBIŢI DE MÂNJII LUI HAGI Viitorul Constanţa – Chindia Târgovişte 4-1 (1-0)

Stadion: FC Viitorul (Ovidiu – Constanţa). Fără Spectatori

Au marcat: Ganea (min.42), lancu (min. 62), Rivaldinho (min.74, 81)

Echipele de start:

Viitorul: Căbuz – Căpuşă, Mladen, Ghiţă, De Nooijer – An. Ciobanu,

Artean, Achim – lancu, L. Munteanu, G. Ganea

Rezerve:Tordai, M. Dulca, P. lacob, Grosu, Casap, Pitu, Rivaldinho,

Şt. Bodişteanu, Al. Georgescu

Antrenor: Gheorghe Hagi

Chindia: Aioani – Martac, Piţian, Benga, Corbu – Dumitraşcu, V. Raţă – Neguţ, O. Bic, Piftor – D. Florea

Rezerve: D. Moldovan, Dangubic, Yameogo, Berisha, Ad. loniţă, C. Dinu, Diallo, L. Mihai, An. Şerban Antrenor: Emil Săndoi

Min. 7: Ocazie Viitorul! Viitorul trece pe lângă gol. Căpuşă putea deschide scorul pentru echipa lui Gică Hagi

Min. 16: Ocazie Viitorul! Acţiune superbă a lui George Ganea, care caută un şut plasat la colţul lung. Portarul Aioani se întinde şi respinge.

Min. 27: Viitorul a cerut penalty după o intervenţie a lui Benga la Louis Munteanu.

Min. 41 : Ocazie Viitorul! George Ganea a primit o pasă excelentă, însă tânărul atacant a trimis slab din doar câţiva metri.

Min. 42: GOOOOL Viitorul! George Ganea i-a luat faţa lui Benga şi a împins mingea în poartă, marcând pentru a patra oară în acest sezon.

Min. 54: Ocazie Chindia! Căbuz a degajat balonul slab, la un adversar, însă Daniel Florea nu a reuşit să profite de această greşeală şi a trimis la fel de slab, pe poartă.

Min. 61: GOOOOL Viitorul! Gabi lancu înscrie cu un şut de la distanţă, ajutat fiind şi de intervenţia slabă a lui Aioani.

Min. 65: GOOOOL Chindia! Daniel Florea marchează cu un şot la colţul lung şi reduce din diferenţă.

Min. 71: GOOOOL Viitorul! Rivaldinho înscrie cu un şut trimis la firul ierbii.

Min 76. Ocazie mare de gol pentru Viitorul. Gabi lancu, protagonist

Min 84: GOOOL Viitorul! Rivaldinho marchează din nou pentru formaţia gazdă.