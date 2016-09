VOTUL privind validarea candidaţilor PSD Dâmboviţa pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie

Share This





















Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgovişte a fost miercuri, 28 septembrie, gazda Conferinţei Judedeţene Extraordinare a PSD Dâmboviţa. Pe ordinea de zi a Conferinţei s-a găsit validarea candidaturilor social-democraţilor dâmboviţeni pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, prin vot secret. Iată care este rezultatul votului:

Pentru Camera Deputaţilor

Număr de voturi exprimate – 794 Număr de voturi valabil exprimate- 794 Număr de voturi neîntrebuinţate- 30

• Leonardo Badea – 666 de voturi

• Claudia Gilia – 598 de voturi

• Carmen Holban – 621 de voturi

• Alin Manole – 409 voturi

• Rovana Plumb – 621 de voturi

• Gabriel Sandu – 466 de voturi

• Corneliu Ştefan – 650 de voturi

• Marian Ţachianu – 454 de voturi

• Oana Vlăducă – 534 de voturi

Pentru Senat

Număr de voturi exprimate – 796 Număr de voturi valabil exprimate – 796 Număr de voturi neîntrebuinţate – 28

• Adrian Ţuţuianu-768 de voturi

• Titus Corlăţean-673 de voturi

• Alexandru Oprea-618 voturi

• Luisa Greaca -546 de voturi

Mesaje mobilizatoare din partea candidaţilor PSD Dâmboviţa pentru alegerile parlamentare

din 11 decembrie 2016

A venit momentul să avem din nou oameni competenţi care să dea românilor o speranţă.

Avem nevoie în Parlamentul României, poate mai mult ca oricând, de oameni profesionişti în adevăratul sens al cuvântului şi nu doar de purtători de diplome.

Bătălia începe şi eu voi fi în primul

rând.

Eu cred cu tărie că tratamentul pentru România este PSD.

Cred că toţi ştim ce avem de făcut, avem de câştigat alegerile parlamentare şi să formăm un Guvern pentru România şi pentru români, Guvernul PSD.

Sunt sigur că judeţul Dâmboviţa va avea cea mai bună echipă şi sunt sigur că vom fi în primele trei locuri din România.

„Istoria ne obligă la fapte”.

Trebuie să vă mobilizaţi şi la aceste alegeri aşa cum aţi făcut-o şi la alegerile locale.

Sunt pregătită să câştigăm alegerile din 11 decembrie.

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele transmise de cei nouă candidaţi ai PSD Dâmboviţa pentru Camera Deputaţilor.

„M-am simţit întotdeauna şi am fost un copil al partidului. Am fost ceea ce dumneavoastră aţi hotărât să fiu: preşedinte la TSD Dâmboviţa, tot cu sprijinul dumneavoastră am fost cel mai tânăr consilier judeţean, tot cu sprijinul dumneavoastră am ajuns în Parlamentul României, fiind unul dintre cei mai tineri senatori, tot cu sprijinul dumneavoastră am fost vicepreşedinte al CJ Dâmboviţa şi am încercat pe cât posibil să nu vă dezamăgesc şi să onorez încrederea şi speranţa pe care dumneavoastră aţi puso în mine şi de aceea doresc şi de această dată să vă mulţumesc încă odată şi pe această cale… A venit momentul ca încă o dată PSD, aşa cum a făcut-o şi în 2012 să preia România într-o perioadă de criză. A venit momentul să avem din nou oameni competenţi care să dea românilor o speranţă…”, a declarat Leonardo Badea.

„Vreau să vă felicit pentru mandatul obţinut în luna iunie şi pentru implicarea în viaţa comunităţii pe care o reprezentaţi. Ştiu cât aţi muncit, ştiu câte eforturi aţi făcut şi cât aţi luptat pentru o victorie categorică a PSD, felicitări. De fapt, dumneavoastră înainte de toţi ceilalalţi sunteţi inima acestui partid, sunteţi motorul care ne împingeţi mereu, mereu înainte… Înainte de toate să ştiţi că vă vorbeşte un om responsabil, onest şi consecvent valorilor social-democrate, un om corect care-şi iubeşte profesia, un om care a învăţat de la viaţă ce este eşecul, dar şi ce este succesul şi care cântăreşte oamenii prin faptele lor… Avem nevoie în Parlamentul României, poate mai mult ca oricând, de oameni profesionişti în adevăratul sens al cuvântului şi nu doar de purtători de diplome… Un Parlament slab va fi mereu un Parlament manevrabil… Dacă merg în Parlament, merg să facă politică pentru oameni aşa cum am făcut în toţi aceşti ani, de când fac parte din familia PSD. Merg în Parlament să fiu partenerul dumneavoastră pe care le aveţi şi le voi susţine cu toată forţa… Prea mulţi ageamii, prea multe fete şi prea mulţi băieţi de bani gata şi prea mulţi ignoranţi au pătat acest Parlament. Eu vreau să merg acolo ca un profesionist şi să nu vă fie vreo dată ruşine cu numele meu”, a declarat Claudia Gilia.

„Dacă vom şti să luptăm uniţi, toţi pentru unul, unul pentru toţi, vom câştiga fără drept de apel aceste alegeri şi vom da o şansă României. Nu am nicio îndoială că dacă vom câştiga alegerile, vom da şi o şansă judeţului Dâmboviţa. Este vital să strângem rândurile şi să dăm o lecţie de caracter adversarilor noştri politici şi adversarilor acestei ţări… Bătălia începe şi eu voi fi în primul rând”, a afirmat Carmen Holban.

„Eu cred cu tărie că tratamentul pentru România este PSD… PSD a demonstrat că poate administra foarte bine România. Rezultatele Guvernării Ponta sunt clare…”, a subliniat Alin Manole.

„Organizaţia PSD Dâmboviţa este una dintre cele mai puternice organizaţii politice ale PSD şi asta datorită dumneavoastră… Cred că toţi ştim ce avem de făcut, avem de câştigat alegerile parlamentare şi să formăm un Guvern pentru România şi pentru români, Guvernul PSD”, a conchis Rovana Plumb.

„Sunt membru al PSD din anul 1998 şi aici voi rămâne până când voi închide ochii… Sunt sigur că judeţul Dâmboviţa va avea cea mai bună echipă şi sunt sigur că vom fi în primele trei locuri din România. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a afirmat primarul comunei Voineşti, Gabriel Dănuţ Sandu.

„Motto-ul care a stat la baza înscrierii mele în această cursă este: „Istoria ne obligă la fapte”… Nu vreau să uităm că avem proiecte majore pentru judeţul Dâmboviţa. Vă spun că „Dâmboviţa 2025″ este pentru mine Biblia de la care nu mă voi abate. În calitate de parlamentar voi face tot posibilul să dezvoltăm aceste proiecte. Voi fi acel parlamentar pe care-l cunoasteţi de 17 ani, voi veni în localităţile dumneavoastră şi nu voi veni doar odată la patru ani să vă cer votul”, a declarat Corneliu Ştefan.

„Un lucru este cert, nu voi dormi în Parlament, nu voi ridica mâna la comandă politică şi nu voi vota legi care să facă rău românilor. Trebuie să vă mobilizaţi şi la aceste alegeri aşa cum aţi făcut-o şi la alegerile locale”, a declarat Marian Ţachianu

„PSD a ştiut să conjuge coerent discursul politic cu acţiunile sale concrete, a ştiut să arate că-şi respectă principiile… Sunt pregătită să câştigăm alegerile din 11 decembrie. Sunt pregătită să fiu alături de dumneavoastră în mijlocul campaniei electorale”, a afirmat Oana Vlăducă.

Chiar preşedintele PSD Dâmboviţa a subliniat faptul că mesajele candidaţilor au fost foarte bune şi mobilizatoare.

Şi mesajele candidaţilor pentru Senat au fost mobilizatoare şi pline de speranţă.

Suntem obligaţi să câştigăm alegerile parlamentare şi să dăm viitorul Guvern României.

Puterea organizaţiei PSD Dâmboviţa poate fi sporită printr-un singur lucru, un scor desăvârşit la alegerile parlamentare.

Am ca obiectiv, realizarea performanţei, realizarea performanţei în administraţie. Acestea sunt doar câteva dintre ideile transmise de către candidaţii PSD Dâmboviţa pentru Senat.

Suntem o echipă extraordinar de puternică.

„Ţin să salut acest exerciţiu de democraţie din interiorul PSD Dâmboviţa… Este un exerciţiu de partid pe care unii nu-l fac. Pe lângă faptul că PSD Dâmboviţa a fost, este şi va rămâne o organizaţie puternică la nivel de ţară, echipa prezentată astăzi pentru alegerile parlamentare este o echipă puternică… Suntem obligaţi să câştigăm alegerile parlamentare şi să dăm viitorul Guvern României”, a declarat Titus Corlăţean.

„Eu zic că merităm cu toţii ca aceste alegeri să reprezinte încununarea succesului de la alegerile locale din iunie 2016… Prezenţa dumneavoastră în sală, în număr atât de mare nu dovedeşte decât puterea PSD Dâmboviţa şi această putere a organizaţiei PSD Dâmboviţa poate fi sporită printr-un singur lucru, un scor desăvârşit la alegerile parlamentare”, a afirmat Luisa Greaca.

„Împreună cu cei 21 de consilieri judeţeni PSD, alături de care am misiunea să asigur conducerea judeţului Dâmboviţa, voi face o echipă de care să fiţi mândri… Am ca obiectiv, realizarea performanţei, realizarea performanţei în administraţie. Echipa PSD Dâmboviţa a făcut performanţă în administraţie”, a declarat Alexandru Oprea.

„Suntem o echipă extraordinar de puternică. Este rezultatul muncii noastre din anul 2012 până astăzi şi mă bucur că mi-aţi dat ocazia să dovedesc că pot fi un preşedinte foarte bun… Vă asigur în continuare, din 2016 până în 2020, voi fi mai mult decât am fost senatorul din perioada 2008-2012. Vreau să merg acolo ca lider al judeţului şi să ajut judeţul Dâmboviţa… Trebuie să redăm demnitatea Parlamentului ca instituţie”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

La finalul Conferinţei Judedeţene Extraordinare a PSD Dâmboviţa, preşedintele PSD Dâmboviţa a cerut tuturor membrilor mobilizare maximă în această perioadă.