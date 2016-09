Vot în unanimitate în CJ Dâmboviţa pentru licenţe de transport

Share This





















Consilierii judeţeni au votat în unanimitate proiectul de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa. În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1 din Ordinul M.I.R.A nr. 353/2007, actualizat, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţelor de traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativă se află traseul respectiv.

Conform art. 31 alin. 1A1, licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene. Luând în considerare solicitările opera-toratorilor de transport şi constatând că documentele depuse la Autoritatea de autorizare îndeplinesc prevederile art. 33, alin. 1, lit. (a-f) şi alin. 2, lit. (a-d) din Ordinul M.I.R.A nr. 353/2007, actualizat, consilierii judeţeni au aprobat eliberarea Licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale către operatorii de transport care au depus cereri în acest sens, pe următoarele trasee judeţene: I – SC Alivana Grup Trans SRL Beneficiari: părinţii elevilor ce frecventează cursurile Liceului Tehnologic „Dr. C. Angelescu”, Liceului Tehnologic „lordache Golescu” şi Colegiului Naţional „Vladimir Streinu” din Găeşti.

Trasee: 1. Bumbuia – Cobia – Găeşti; 2. Potlogeni Deal – Găeşti; 3. Blidari – Cobia – Găeşti.

Beneficiar: SC FM România SRL Traseu: 1. Răscăieţi – Vişina – Petreşti. II – SC Tour Serbi Bus 2012 SRL

Beneficiari: Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”, Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” şi părinţii elevilor ce frecventează cursurile Liceului Tehnologic „lordache Golescu” din Găeşti. Traseu: 1. Morteni -Găeşti

III – SC Nidomar Trans SRL

Beneficiar: Asociaţia „Părinţi LGI”, asociaţie de părinţi a Liceului Tehnologic „Goga lonescu” din Titu. Trasee: 1. Româneşti – Potlogi – Titu; 2. Odobeşti -Titu; 3. Vlăsceni – Pitaru – Titu.

IV – SC Bibilică Trans SRL Beneficiari: părinţii elevilor ce frecventează cursurile Liceului Tehnologic „Goga lonescu” şi Liceului Teoretic „I. C. Vissarion” din Titu. Traseu: 1. Lunguleţu -Serdanu – Titu.

V – SC Alecutrans SRL

Beneficiari: părinţii elevilor ce frecventează cursurile Liceului Tehnologic „Goga lonescu” şi Liceului Teoretic „I. C. Vissarion” din Titu. Trasee: 1. Grozăveşti -Corbii Mari – Titu; 2. Ziduri – Miuleşti – Titu.

VI – SC Rivaldo SRL

Beneficiar: Asociaţia de părinţi în sprijinul elevilor din Bezdead. Traseu: 1. Bezdead – Măgura – Pucioasa.

VII – SC Ibel Trans SRL

Beneficiar: Primăria Comunei Dragodana. Traseu: 1. Burduca – Găeşti – Dragodana.

VIII – SC Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” Titu

Beneficiar: Asociaţia „Părinţi LGI”, asociaţie de părinţi a Liceului Tehnologic „Goga lonescu” din Titu. Traseu: 1. Poiana – Lunguleţu – Titu.

IX – SC Carpatmontana Serv SA Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Trasee: 1. Săcuieni – Adânca – Gura Ocniţei -Târgovişte; 2. Viişoara – Târgovişte.