VOLEI FĂRĂ ETAPE SĂPTĂMÂNALE

Federaţia Română de Volei a decis cum se vor relua campionatele Diviziei A1 atât la volei masculin, cât şi la volei feminin. Aşa cum era normal, ele se vor disputa sub formă de turnee, la fel ca în celelalte sporturi de echipă din ţară, cu excepţia fotbalului, care are etape clasice, şi a rugby-ului, care e în imposbilitatea organizării turneelor, din cauza celor 7 zile de pauză obligatorie între meciurile aceleiaşi echipe.

Conform lui Marius Lazăr, membru în Consiliul Director al FRV, dar şi antrenor secund la SCM Zalău, reprezentanţii cluburilor din prima ligă, convocaţi de noua conducere a Federaţiei la o întâlnire online, au optat pentru varianta cu turnee de câte 3 echipe, astfel încât în cadrul celor trei zile de meciuri fiecare echipă să dispute două partide.

„Am ajuns la un numitor comun şi se va merge la Minister cu o variantă de disputare a campionatului sub formă de turnee. Marea majoritate a echipelor au fost de acord cu acest sistem. Pentru a limita răspândirea cu coronavirus, la un turneu vor participa câte trei echipe, pentru a nu fi agolomeraţie în sală. Într-o etapă vor fi patru turnee, iar meciurile din tur se vor termina în jurul datei de 12 – 13 decembrie. Dacă situaţia va permite, returul se va disputa sub formă de etape normale, iar dacă nu, se va continua sub formă de turnee. Vom vedea în ianuarie”, a declarat Marius Lazăr pentru „Sportul Sălăjean”.

Deocamdată, datele propuse pentru startul Diviziei A1 la volei masculin sunt 6-8 noiembrie, iar la feminin 31 octombrie – 2 noiembrie.

Conform aceleiaşi surse, după primirea permisiunii din partea MTS, se va face o nouă întâlnire online în care să se stabilească, prin tragere la sorţi, gazdele turneelor.