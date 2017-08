Voinţa de a învinge

Share This





















5 august 2017: Chindia Târgovişte -UTA Arad 0-1. Zi de doliu pentru locuitorii fostei Cetăţi de Scaun. Meciu s-a jucat pe o căldură insuportabilă, de parcă stadionul era amplasat la intrarea infernului. Începutul partidei nu a stat sub semnul curajului, ci al fricii. Ambele echipe s-au temut una de cealaltă, meciul demarând într-o tonalitate monotonă, specifică atitu-dinilopr de tatonare reciprocă, prima situaţie de gol consumându-se abia după prima jumătate de oră de la fluierul de început. Dan Roman (34′) a primit o minge de la Strătilă, a trimis cu capul, însă a lovit transversala.

A fost ca un duş cu apă rece, această transversală, pentru târgovişteni, care au reacţionat rapid prin Cherchez (39′). Cherchez şi-a demonstrat încă o dată calitatea de mare fotbalis, dar şi Asani, portarul Bătrânei Doamne, a dovedit că are reflexe excelente, respingând de lângă bară. În repriza secundă, Honciu (79′) a trimis în bară după ce a bătut cu efect o lovitură de colţ, iar UTA a ripostat prin Curtuiuş (84′) după o centrare a lui Strătilă, dar arădenii au fost mai preocupaţi să obţină un penalty la intervenţia lui Honciu, însă arbitrul nu a dat nimic. După un contraatac în flancul drept şi o centrare în careu a lui Adili, Marius Curtuiuş (89′) a finalizat cu o lovitură de cap şi 1-0 pentru UTA. Meciul s-ar fi putut încheia la egalitate, dar Grahovac a scos din vinclu mingea trimisă din lovitură liberă de la 20 de metri de Honciu.

12 august 2017: Pandurii Târgu Jiu -Chindia Târgovişte 3-3. În acest meci, s-a văzut clar că ambele echipe au dorit cu ardoare să câştige, dar s-au împiedicat tocmai în această… dorinţă care, parţial, le-a blocat forţa de reacţie. După acest meci, se vede clar că echipa târgovişteană are totuşi nevoie de consiliere psihologică, înainte de fiecare meci, mai ales cele în deplasare. Deşi este o echipă bună, chiar foarte bună, emoţiile din timpul jocului, să zicem oarecum nebine venite, le blochează fotbaliştilor puterea de reacţie. O parte din responsabilitate o are şi mass media care pune nejustificat, prea multă presiune pe fotbalişti, mai ales ziariştii ce au impresia că ştiu tot, dar care, în realitate, au mentalitate de chibiţi.

Dar, să revenim la meciul din 12 august. Ca fapt divers, acest meci trebuia să fie şi unul al satisfacerii orgoliului local deoarece, la acest prim meci, disputat de Panduri în Gorj, dupa 18 luni de exil la Drobeta Turnu-Severin, preşedintele USMO, Marin Condescu, era convins că vor veni cel puţin 2.000 de suporteri, dar, numai 300 de spectatori au fost prezenţi pe stadionul din Motru.

A fost o partidă încrâncenată, văzân-du-se clar că târgoviştenii au vrut să-şi lichideze rapid adversarul pentru a se retrage apoi, în apele odihnitoare ale defensivei. A fost o tactică oarecum periculoasă, ceea ce s-a demonstrat prin scorul final de egalitate, mai ales că lupii tineri ai Târgu Jiului au în cercat să muşte cât de violent au putut din bătrânele vulpi dâmboviţene. Cu toate acestea, cu tot efortul făcut, oltenii nu au putut înge-nunchia Chindia.

Revenind la momentele mai însemnate ale partidei, reamintim că dâmboviţenii au început avântat meciul cu Pandurii, marcând de două ori în numai 16 minute. Căpitanul Honciu a „spart gheaţa” în minutul trei, la o fază la care apărarea lui lencsi a fost prinsă pe picior greşit. Portarul Popescu a degajat, Neicuţescu a deviat mingea în adâncime, iar Honciu a preluat şi a scăpat de fundaşii adverşi. Stanca nu l-a putut bloca pe Honciu care a marcat fără emoţii pentru 1-0. După alte 13 minute, Crinel Stoica a majorat diferenţa după ce a rămas singur în marginea porţii.

Chindia a continuat să domine până spre finalul reprizei, când Pandurii au pus piciorul în prag şi au schimbat ritmul partidei. La ultima fază a primei reprize, şeptarul Bujor a intrat în careu din partea stângă, a trimis puternic pe jos la bara a doua, unde a apărut Dodoi care a îndeplinit o formalitate. Oaspeţii au intrat cu avantaj minim la cabine.

Partea secundă a meciului le-a aparţinut gazdelor. Raiciu a trimis mingea în poarta goală, după o lovitură liberă executată de Dănăricu în bara transversală. La numai două minute după golul egalizator, Dodoi, 18 ani, a marcat pentru 3-2. Pandurii păreau că se îndreaptă spre prima victorie din acest sezon, iar Chinidia spre a doua catastrofă, dar a reuşit să egaleze cu un sfert de oră înaintea fluierului final, dintr-o lovitură de pedeapsă comisă de Vodă. Jucătorul de la Pandurii a comis un henţ în suprafaţa de pedeapsă, Avram a indicat punctul cu var, iar Honciu a transformat, reuşind dubla. Oricum, ultimele cincispreze minute au fost pline de emoţii pentru Chindia: după golul de 3-3, Pandurii au lovit bara de două la aceeaşi fază, graţie portarului Popescu care a deviat mingea decisiv la ambele faze.

19 august 2017: Chindia Târgovişte -ASU Politehnica Timişoara 2-0. După o înfrângere, cu UTA şi un egal cu Pandurii Târgu Jiu, Chindia a turat la maxim motoarele încă din prima repriză, reuşind un gol excepţional prin Mădălin Martac (14′), cu finalizare la vinclu. Chindia putea încheia socotelile cu bănăţenii chiar pe final de repriză, dar, ghinion, Cristi Neguţ (39′) a luftat dintr-o poziţie simplă, iar şutul lui Marian Vătavu (41′) a fost blocat în drumul său către un nou gol. Repriza a doua a adus emoţii la poarta lui lustin Popescu, ce a blocat profesional şutul lui Bădăuţă (54′). Emoţii au fost risipite până la urmă de Denis Ciobotariu (81′), care a punctat pentru Chindia, cu capul, pe centrarea lui Cristi Neguţ.

În final, după trei etape, Chindia a acumulat doar 4 puncte, în loc de 9. Tehnic, fotbaliştii târgovişteni sunt super profesionişti, dar emoţional, în teren, lasă de dorit, mai ales în meciurile în deplasare sau cu adversari al căror prestigiu atârnă greu în balanţa gloriei trecute. Motiv pentru care au nevoie, înaintea fiecărui meci, de consiliere psihologică. Aşa procedează fiecare club de fotbal din Occident, care se respectă şi doreşte victoria cu orice preţ. Nu mă credeţi, informaţi-vă. E drept, costă, dar merită.