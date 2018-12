Viscolul ÅŸi ninsoarea ÅŸi-au spus cuvÃ¢ntul Ã®n zona Moroeni-Padina-PeÅŸtera

Share This





















Viscolul şi ninsoarea nu au încetat în ultimele 48 de ore în zona montană dâmboviţeană Moroeni-Padina-Peştera. 48 de ore a viscolit şi a nins, stratul de zăpadă a ajuns la 1 metru, iar în unele zone depăşeşte. În aceste 48 de ore, patru utilaje de deszăpezire de la LDP Dâmboviţa au acţionat, însă viscolul le-a îngreunat munca. Vântul a suflat tare, îndeosebi în zona înaltă, la altitudini peste 1800 m, cu rafale de peste 90…100 km/h. Ninsoarea a fost viscolită şi vizibilitatea a scăzut semnificativ.

Având în vedere că în unităţile de cazare din zona montană dâmboviţeană Moroeni-Padina-Peştera şi-au petrecut Crăciunul peste 200 de turişti, iar în aceste zile se întorc spre casă, drumarii de la LDP îi sfătuiesc să aibă răbdare ca utilajele să-şi facă treaba, având în vedere că alte patru utilaje au sosit de la Târgovişte în zonă pentru a reuşi să poată să deszăpezească toate căile de acces şi să nu se facă blocaje pe drum. Se lucrează la deszăpezirea pe DJ713, DJ713A, DJ714

Ţinând cont de informările meteo, At. meteo „Cod Galben” – vânt cu viteze de 90-120 km/h ce spulberă puternic zăpada, reducând vizibilitatea sub 50 de metri, zona de munte de peste cota 1800m şi de prevederile AND525/2011 -Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, Tabelul 3, Nivel de intervenţie 1

– Deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulaţie – 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite – Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă – 24 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite

SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA, societate care are în grijă lucrările de întreţinere pe timp de iarnă a acestor drumuri judeţene vă aduce la cunoştinţa că vom acţiona cu un număr semnificativ de utilaje pentru a menţine în stare de viabilitate aceste drumuri, în limita condiţiilor meteo. Vă vom informa telefonic asupra condiţiilor de circulaţie pe aceste sectoare de drum, în funcţie de condiţiile meteo viitoare. Vă rugam să aveţi în vedere informarea turiştilor cu privire la condiţiile meteo şi de circulaţie pe aceste drumuri.

Recomandăm ca turiştii să aştepte informarea noastră telefonică a operatorilor de turism din zonă, referitoare la condiţiile de circulaţie pe aceste drumuri, înainte de a porni la drum”, a declarat directorul general LDP Dâmboviţa, Avanu Mihail Cristian.

Situaţia este monitorizată în teren chiar de directorul general LDP Dâmboviţa, Avanu Mihail Cristian. În aceste 48 de ore de viscol şi ninsore, jandarmii dâmboviţeni au avut de muncă. Mai multe maşini au rămas blocate prin zăpadă dar jandarmii le-au venit în ajutor. Jandarmii şi salvamontiştii sunt la datorie alături de drumarii de la LDP Dâmboviţa.