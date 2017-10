VISCOL ÅžI MISIUNE DE SALVARE A JANDARMILOR DE LA ZÄ‚NOAGA ÅžI A DRUMARILOR DE LA LDP DÃ‚MBOVIÅ¢A!

Share This





















Viscol, zăpadă troienită, vizibilitate zero şi misiune dificilă pentru drumarii de la LDP Dâmboviţa şi jandarmii dâmboviţeni care au ajuns cu greu la o autoutilitară înzăpezită pe DJ 713 Piatra Arsă-Dichiu.

Iarna se dezlănţuie în masivul dâm-boviţean Bucegi. Weekend de coşmar cu viscol, zăpadă troienită şi vizibilitate zero în zona Padina-Peştera şi Dichiu-Piatra Arsă. În ultimele ore iarna şi-a spus cuvântul în zona montană dâmboviţeană. Potrivit salvatorilor montani, pe DJ 714 se circulă destul de bine şi asta pentru că drumarii de la LDP Dâmboviţa au acţionat încă de la primele ore ale zilei şi sunt în continuare pe baricade.

Nu au întârziat să apară şi evenimentele nedorite în zona montană însă pe sectoarele de drum închise circulaţiei.

Un şofer cu o camionetă în care se află şi doi cai a rămas înzăpezit pe DJ 713 Piatra Arsă-Dichiu, sector de drum ce ţine de Prahova şi este închis circulaţiei. Din informaţiile pe care le deţinem până la această oră, bărbatul are un grajd în zona Piatra Arsă unde ţine caii pe timp de vară. Bărbatul văzând că vremea s-a înrăutăţit, a decis să-şi coboare cu maşina caii din munte. Viscolul, zăpadă troienită şi vizibilitatea redusă l-au împiedicat pe bărbat să se mai deplaseze pe DJ 713, rămânâd înzăpezit. Omul aflat în culmea disperării în mijlocul urgiei albe, a sunat la 112 cerând atât sprijinul forţelor din Prahova dar şi forţelor din Dâmboviţa. Jandarmii montani dâmboviţeni au încercat să-i dea o mână de ajutor bărbatului însă din cauza viscolului şi a vizibilităţii reduse dar şi a stratului de zăpadă nu au putut ajunge la om.

În sprijinul jandarmilor montani dâm-boviţeni au venit drumarii de la LDP Dâmboviţa şi împreună au încerca să ajungă la autoutilitara cu cai, rămasă înzăpezită pe DJ 713 Piatra Arsă-Dichiu. Cu siguranţă inconştienţa de a se aventura pe un drum închis circulaţiei îl va costa scump pe şoferul autoutilitarei.

Pentru a evita astfel de situaţii, jandarmii montani şi drumarii de la LDP Dâmboviţa recomandă tuturor conducătorilor auto ca, înainte de a pleca la drum, să se informeze în legătură cu condiţiile de deplasare pe traseul ales, precum şi despre condiţiile meteo rutiere prognozate pentru zona tranzitată şi să respecte indicatoarele rutiere. În conformitate cu prevederile art. 101 al. 3 pct. b din OUG 195/2002 „nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public, reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 6 şi 8 puncte amendă iar ca măsură complementară, permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 60 de zile.

În zona respectivă se înregistrează zăpadă troienită de 1- 2 m în unele zone iar în zonele unde nu este troienită zăpada, statul este de 60 cm, la ora transmiterii acestei ştiri, temperatura este de -3 grade Celsius, vântul bate cu 70 – 90 km/h, iar vizibilitatea este destul de redusă

ATENŢIE! Şi drumul de legătură DJ

713 Dichiu – DJ 714

Zănoaga este închis temporar circulaţiei publice pentru execuţia unor lucrări de intervenţie, care să menţină gradul de siguranţă a lucrărilor de apărare. Ruta alternativă de acces spre platoul Padina – Peştera va fi asigurată de către DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni -Zănoaga – Padina -Peştera.