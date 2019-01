Virusul gripal şi virozele fac tot mai multe victime

Share This





















Ministerul Sănătăţii atrage atenţia că, odată cu începerea cursurilor în unităţile de învăţământ numărul cazurilor de îmbolnăvire ar putea creşte. O importanţă majoră o reprezintă triajul efectuat de către cadrele didactice în clasă, la prima ora de curs, pentru evitarea riscului apariţiei de focare în colectivităţi.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripa. Medicaţia anti-gripală (antivirală) se administrează la indicaţia medicului.

În prima săptămână a acestui an, morbiditatea prin infecţii respiratorii acute a fost mai crescută comparativ cu cea înregistrată în săptămâna precedentă, dar s-a încadrat în intervalul aşteptat, conform unei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile către Ministerul Sănătăţii.

La nivel naţional, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 52991, cu 9.1% mai mare comparativ cu cel înregistrat in aceeaşi săptămână a sezonului precedent (48546) si cu 32.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (39978), creşterea fiind datorată în parte şi datelor subraportate din săptamâna anterioară ca urmare a zilelor libere legale din perioada sărbătorilor.

„În acest moment nu se pune problema unei epidemii de gripă. Este vorba despre o circulaţie mai intensă a virusului gripal”, a declarat astăzi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

De la debutul acestui sezon au fost înregistrate cinci decese confirmate cu virus gripal. Ministrul Sănătăţii a declarat că există o îngrijorare privind decesul unor persoane tinere fără antecedente de sănătate, dar şi nevaccinate.

În acest context, Ministerul Sănătăţii reaminteşte populaţiei că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi recomandă populaţiei să se vaccineze. Până la data de 06.01.2019 au fost vaccinate antigripal 1.203.057 persoane din grupele la risc, cu vaccin asigurat gratuit de către Ministerul Sănătăţii în cadrul campaniei de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. Anul acesta Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1 300 000 doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare antigripală.