Virozele fac prăpăd

Zeci de dâmboviţeni au ajuns pe patul de spital cu diagnosticul de viroză respiratorie acută, numai în ultimele săptămână. Medicii spun că variaţiile de temperatură şi umiditatea au dus la înmulţirea viruşilor care produc această afecţiune. Medicii avertizează, însă, că pacienţii nu trebuie să facă confuzia între viroze şi gripă, cea din urmă fiind mult mai gravă şi necesitând tratamente mult mai complexe. Diagnosticarea diferenţială între aceste afecţiuni este foarte importantă. De exemplu, virozele se tratează doar cu antitermice şi eventual un sirop, în cazul copiilor care şi tuşesc. Dar şi acestea se pot lua numai dacă simp-tomele de boală se menţin mai mult de două sau trei zile şi pacientul nu face febră foarte mare, acesta fiind un semn de infecţie în organism. Totuşi, în acest caz, copiilor li se pot administra soluţii de aerosoli sau frecţie cu carmol. Pe de altă parte, banala vitamină C poate face minuni dacă este luată în mod constant, pe toată perioada bolii. Dacă, în schimb, apar dureri musculare, dureri puternice de cap, frisoane, nas înfundat, sindromul de „tuse lătrătoare”, pacientul trebuie să consulte medicul şi să încerce să reducă, pe cât posibil, contactul cu alte persoane pentru a nu perpetua gripa. Cele mai grave situaţii sunt înregistrate la copii, care, din cauza imunităţii mai scăzute, pot face complicaţii prescum bronşiolita sau laringita.

„Nu utilizaţi antibiotice!” Indiferent de simptomele de boală, medicul atrage atenţia asupra riscurilor automedicaţiei. Cea mai gravă greşeală pe care mulţi dintre bolnavi o fac frecvent este aceea că se tratează singuri, iar tratamentul constă în antibiotice.

Recomandări generale pentru prevenirea îmbolnăvirilor:

– păstrarea unei igiene corporale riguroase, cu spălarea frecventă a mâinilor

– evitarea, pe cât posibil, a aglomerărilor umane şi a contactului cu persoanele bolnave

– evitarea automedicaţiei şi prezenţa la medicul de familie în cazul apariţiei unor simptome de

gripă

– izolarea bolnavului de restul familiei într-o cameră corespunzătoare din punct de vedere igienic

– persoanele bolnave vor folosi batiste igienice personale în caz de tuse sau strănut – menţinerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii în colectivităţi

În ceea ce priveşte vaccinarea antigripală, aceasta protejează persoana vaccinată numai faţă de virusurile gripale circulante în sezonul respectiv, cuprinse în vaccin, şi nu faţă de toate virusurile care dau simptomatologie asemănătoare gripei, dar au evoluţie mai uşoară. Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor începând cu vârsta de 1 an, iar vaccinul este bine să fie administrat în lunile octombrie-decembrie ale fiecărui an.