Virgil Guran, candidat PNL Dâmboviţa pentru Senat:”Realitatea demonstrează că măsurile economice luate au fost eficiente!”

Liberalii dâmboviţeni au marcat începutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie printr-o conferinţă de presă la care au participat principalii candidaţi din Dâmboviţa. Este vorba despre preşedintele Virgil Guran – locul I pe lista PNL Dâmboviţa pentru Senat, Sorin Ion, candidat pe poziţia a doua, Gabriel Plăiaşu, cap de listă la Camera Deputaţilor şi Gabriel Grozavu, de asemenea pe loc considerat eligibil.

Preşedintele Virgil Guran a declarat că va fi o campanie ieşită din tiparele obişnuite, cu activităţi de promovare preponderent pe posturile de televiziune, radio şi mijloacele online, interacţiunea directă cu electoratul fiind aproape imposibilă în condiţiile creşterii numărul de infectări cu noul coron-avirus.

„Este o campanie electorală atipică. O să încercăm să ne promovăm mai mult prin televiziune, radio şi online, în aşa fel încât oamenii să afle ceea ce dorim să facem şi ceea ce am

făcut.”

Trecând în alt registru, şeful liberalilor dâmboviţeni a explicat că au fost adoptate măsuri mai coercitive, pentru că România se aliniază în trendul mondial şi a denunţat faptul că „adversarii politici vin cu tot felul de poveşti, de critici şi au încercat până acum să promoveze o lipsă de eficienţă a măsurilor economice. Văd că le-a trecut, pentru că realitatea demonstrează că măsurile economice luate au fost eficiente şi dau câteva exemple. În ultimele două luni, prin ceea ce s-a făcut pentru păstrarea locurilor de muncă, avem mai mulţi angajaţi cu carte de muncă decât anul trecut. Deci avem în momentul de faţă 5089435 locuri de muncă. Asta înseamnă că măsurile luate până acum sunt eficiente.”

Preşedintele Virgil Guran a denunţat în acelaşi timp o campanie mediatică împotriva guvernului, susţinând că „sunt atâtea intoxicări în spaţiul public încât oamenii nu mai ştiu ce să creadă. Alt exemplu. Niciodată, în acest an de zile, nu neam împrumutat cu dobânzi mai mari decât s-a împrumutat PSD înainte. Se poate observa, sunt date oficiale. Din păcate, sunt canale pe care se transmite altceva. Am văzut minţind preşedinte de Senat, vicepreşedinte de Senat, preşedinte al Camerei Deputaţilor. Oameni care au funcţii oficiale şi ar trebui să informeze corect, dar încearcă să inducă în mentalul colectiv tot felul de lucruri care nu duc la nimic bun.”