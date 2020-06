VIOREL MOLDOVAN, SUPĂRAT PE JUCĂTORII SĂI

Share This





















Chindia Târgovişte a pierdut meciul cu Academica Clinceni, 0-1. La finalul jocului, Viorel Moldovan şi-a criticat jucătorii pentru atitudinea arătată pe teren şi a descris într-un mod inedit acţiunea lui Jabuk Vojtus, care a marcat golul decisiv

Antrenorul Chindiei Târgovişte a criticat lipsa de reacţie a fundaşilor la pasa lui Gabi Matei, care a dus la golul lui Vojtus, şi a transmis că lipsa de personalitate a unor jucători din echipă a dus la înfrângerea cu Chindia.

„A fost o pasă de 60 de metri, fundaşii noştri s-au băgat sub minge, iar Vojtus ne-a întors ca pe clătite şi a marcat golul victoriei. Nu am fost inspiraţi deloc astăzi şi am pierdut trei puncte importante. Trebuie să ne trezim. Toate meciurile sunt vitale, aşa este când te lupţi pentru evitarea retrogradării.

Se joacă foarte intens, trebuie să gestionăm foarte bine aceste meciuri, jucătorii trebuie să aibă atitudine, personalitate şi să jucăm, nu să lăsăm adversarul să ne ridiculizeze”, a declarat Viorel Moldovan, la finalul meciului cu Academica Clinceni.

Viorel Moldovan a condamnat şi discursul lui Andrei Piţian, care, după înfrângerea de luni, şi-a recunoscut nemulţumirea cauzată de atitudinea coechipierilor săi.

„Piţian cred că e şocat de atitudinea lui, dacă a spus că e o problemă de atitudine. El plânge de multe ori că nu joacă, acum a avut şansa şi nu a reuşit”, a încheiat Viorel Moldovan.

După jocul din etapa a cincea a play-out-ului, Chindia Târgovişte este pe locul 12 în clasament, care duce la barajul de menţinere în prima divizie la finalul sezonului.