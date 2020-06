Viorel Moldovan: „Până la final, trebuie să fac tot posibilul să salvez echipa”

Share This





















Viorel Moldovan (47 de ani) a vorbit despre viitorul său la Târgovişte, după victoria echipei sale, Chindia, în faţa celor de la Viitorul, scor 2-1.

Tehnicianul dâmboviţenilor a mărturisit că va semna o prelungire a contractului care expiră la final de iunie. Dar numai până la sfârşitul acestui campionat.

„Până la final, trebuie să fac tot posibilul să salvez echipa. Apoi rămâne de văzut. Ca şi la celelalte echipe, multe contracte expiră în iunie. Voi semna actul adiţional de prelungire până la final de sezon. Nu are rost să discut acum viitorul meu, pentru că sincer nu ştiu ce se va întâmpla”, a zis „Moldo-gol”, după meci.

Antrenorul Chindiei şi-a lăudat jucătorii pentru prestaţia din partida cu formaţia lui Hagi, spunând că au făcut „un meci bun tactic”.

„Am stat bine defensiv, am reuşit să deblocăm rezultatul în prima repriză. Era păcat să nu câştigăm astăzi. Ne-am debusolat un pic pe final, dar am reuşit să dăm golul doi. Am avut şi şansă, că parcă prea am avut nenoroc de multe ori”, a zis Moldovan, care l-a lăudat pe Neguţ, autorul unei duble.

„A fost seara lui. Dar nu contează cine înscrie, important e să dăm goluri. Şi cu unul mai mult decât adversarul”, a mai spus tehnicianul.