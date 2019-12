VIOREL MOLDOVAN: „NU AM AVUT TIMP DE TRAGEREA LA SORŢI DE LA EURO”

Share This





















Federaţia Română de Fotbal a omis să trimită invitaţii şi pe adresele unor foşti jucători ai naţionalei României, fotbalişti care au scris istorie în tricoul „galben”. După Gică Hagi, se pare că nici lui Viorel Moldovan nu i s-a găsit un loc în loja de perspnalităţi din lumea fotbalului.

Viorel Dinu Moldovan s-a născut pe 8 iulie 1972 la Bistriţa, acolo unde a şi făcut primii paşi în fotbal. După trei sezoane la Gloria Bistriţa, a fost transferat la Dinamo, în sezonul 1993. A marcat 19 goluri în 60 de meciuri, apoi a fost vândut în Elveţia, la Neuchatel Xamax. După 44 de goluri în 51 de meciuri, Moldovan ajungea în Premier League, la Coventry, unde nu reuşea să se impună.

Pleacă la Fenerbahce Istanbul, unde marchează 49 de goluri în 53 de meciuri şi le câştigă admiraţia turcilor. După numai două sezoane, este transferat în Ligue 1, la Nantes, iar în patru ani a punctat 31 de goluri, în 69 de partide. A părăsit Franţa în 2004, 32 de ani, apoi a îmbrăcat tricourile celor de la Al Wahda, Servette, Politehnica Timişoara şi Rapid Bucureşti, înainte să se retragă din activitate.

Pentru echipa naţională a bifat 25 de goluri în 70 de partide, şi a fost prezent în lotul României pentru Campionatul Mondial din 1998 şi la Euro 1996 şi 2000. A marcat două goluri la „Mondialul” din 1998, împotriva Angliei şi Tunisiei, apoi a „înţepat” Germania, la Euro 2000. Ultimele goluri pentru naţională au fost reuşite în 2002, împotriva Luxemburgului, o dublă, într-o victorie cu scorul de 7-0.

Sâmbătă, la Romexpo, a avut loc tragerea la sorţi pentru stabilirea grupelor din cadrul Campionatului European din 2020. Nume grele ale fotbalului mondial au fost prezente: spaniolul Iker Casillas, neamţul Philipp Lahm, danezul John Sivabaek, portughezul Ricardo Carvalho, francezul Marcel Desailly, grecul Theodoros Zagorakis, portughezul Joao Mario, cehul Karel Poborsky, rusul Andrey Arshavin sau legenda Romei, italianul Francesco Totti, doar ca ambasadori. Plus reprezentaţii naţiunulilor calificate.

Suprinzător, foarte puţini jucători ai „Generaţiei de Aur” au fost prezenţi în sală, la invitaţia Federaţiei Române de Fotbal. Mai exact, Miodrag Belodedic şi Gheorghe Popescu.

„Tragerea la sorţi… Sincer, chiar nici nu m-a interesat tragerea la sorţi. Nici nu mă interesează. Am atâtea pe cap, nu-mi stă capul la… Nu am nicio problemă din acest punct de vedere, sunt foarte liniştit, foarte relaxat, foarte detaşat. Am treburile mele aici, Oricum, nici nu puteam să onorez prezenţa, Chiar dacă eram invitat”, a declarat Viorel Moldovan, după meciul cu Academica Clinceni.