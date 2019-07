VIOREL MOLDOVAN N-A RENUNŢAT LA IDEEA DE A ANTRENA DINAMO

Share This





















Dinamo este în căutatea unui antrenor, după ce Eugen Neagoe a suferit un infarct şi nu mai are voie să stea pe bancă. Unul dintre numele vehiculate este Viorel Moldovan. Antrenorul care a promovat cu Chindia Târgovişte în Liga 1 a comentat această posibilitate.

„Nu vreau să discut acest subiect, sunt antrenorul Chindiei şi nimic mai mult. De ce mă întrebi? Eu cred că Dinamo atrage, indiferent de situaţie, foarte mulţi antrenori. Este un challenge interesant, dar nu vreau să fac mai multe comentarii. Nu vreau să dezvolt subiectul.

Întrebaţi conducerea (dacă va mai fi pe bancă la următorul meci), eu sunt sub contract şi trebuie să-l respect. Ce vreau eu are preapuţină importanţă în momentul de faţă, din moment ce sunt sub contract”, a spus Viorel Moldovan după meciul Craiova – Chindia 1-0. Întrebat dacă doare să piardă o asemenea oportunitate, Moldovan a răspuns enigmatic: „Nu se ştie”.

Sebastian Moga a stat pe banca lui Dinamo după apariţia problemelor medicale ale lui Eugen Neagoe, care are nevoie de o lună de pauză după cei s-a făcut rău pe bancă la meciul cu Craiova, iar verdictul medicilor a fost tahicardie ventriculară.

Dinamo se află după trei etape într-o situaţie fără precedent în istorie: e ultima în Liga 1, fără punct şi fără gol marcat (golaveraj 0-8).