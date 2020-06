VIOREL MOLDOVAN, MULŢUMIT DE SUCCES

Share This





















Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul Chindiei Târgovişte, s-a arătat mulţumit de victoria echipei sale în meciul amical cu Universitatea Craiova, scor 10.

Această întâlnire a fost organizată ca urmare a amânării meciurilor Universitatea Craiova – FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti – Chindia Târgovişte, după ce magazionerul „câinilor” şi medicul moldovenilor au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus.

Pe de altă parte, Viorel Moldovan este îngrijorat după ce au fost depistate două cazuri de coronavirus în Liga 1.

„A fost un antrenament reuşit. Ne-am deblocat şi am reuşit să facem un meci amical bun. Este o anumită stare de oboseală, dar cred că ne-a făcut bine acest test. Îmi pare rău de această situaţie. E complicat.

Eu sper să nu mai fie cazuri şi să nu fie cazuri la jucători. Am avut o noapte agitată. Am primit rezultatele celui de-al patrulea test astăzi, au fost toate negative. Dar ştiţi cum e, sufli şi-n iaurt acum. Ne gândeam că poate şi la noi… Încercăm să fim riguroşi, dar e greu. Poţi să iei virusul oricând. E ceva ciudat. Sper să putem termina acest sezon”, a spus Viorel Moldovan, la Digi Sport.

Liviu Mihai: „Nu putem să stăm acasă”

Chindia Târgovişte avea programată prima partidă oficială sâmbătă, 13 iunie, împotriva celor de la Dinamo, dar magazionerul echipei a fost depistat pozitiv cu coronavirus şi meciul a fost amânat.

Liviu Mihai (32 de ani), mijlocaşul Chindiei Târgovişte, speră totuşi ca sezonul să fie dus la bun sfârşit şi este de părere că victoria din amicalul cu Craiova va conta pentru moralul coechipierilor săi.

„A fost un test reuşit. Important e că am ieşit sănătoşi de pe gazon şi sperăm să nu mai fie probleme. Victoriile aduc victorii, noi trebuie să jucăm fiecare meci la victorie în play-out.

Nici nouă nu ne-a picat bine, dar fotbalul trebuie să meargă mai departe, nu ne putem opri, pentru că aşa nu vom termina niciodată. Nu putem să stăm acasă, trebuie să venim, pentru că de aici ne câştigăm şi noi existenţa. Toată lumea e fericită să joace, am câştigat cu Craiova, echipă care se bate la titlu, ne dă moral pentru următorul meci”, a spus Liviu Mihai.