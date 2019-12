VIOREL MOLDOVAN: „MECIUL DE ASTĂZI ESTE O ISTORIE, TREBUIE SĂ MEARGĂ ACASĂ, SĂ BEA UN PAHAR DE VIN ŞI SĂ UITE”

Share This





















Chindia Târgovişte a suferit o victorie categorică pe stadionul din Ploieşti, „Ilie Oană”, în faţa celor de la Academica Clinceni. Elevii lui Viorel Moldovan au pierdut cu 5-2, iar antrenorul a vorbit, la finalul meciului, despre rezultatul dezamăgitor.

„Am avut avantaj, am deschis scorul, dar totul s-a dat peste cap odată cu primul gol primit, am primit şi golul doi, am căzut psihic, golul lor trei a fost un gol superb, am încercat să revenim, am făcut 3-2 înainte de pauză, dar sunt astfel de zile când nu îţi iese nimic.

Meciul de astăzi este o istorie, trebuie să meargă acasă, să bea un pahar de vin şi să uite. Trebuie să ne revenim şi trebuie să vedem cum vom face să uităm acest meci. „, a spus tehnicianul Chindiei.

Viorel Moldovan, mulţumit că Chindia nu a

încasat şi mai multe goluri în meciul cu Academica Clinceni

Viorel Moldovan a afirmat că au mai fost meciuri în care băieţii săi au încasat foarte multe goluri şi chiar a spus că echipa putea încasa şi mai multe goluri pe terenul ploieştenilor.

„Astăzi toate mingile săreau la adversar, ştiu ce însemană asme-nea jocuri, intervine precipitarea, oboseala psihică, atunci când nu îţi ies lucrurile, faci multe greşeli, dar până la urmă nu mai contează. Am pierdut, îmi asum în totalitate acest eşec, trebuie să ne revenim cât mai rapid posibil.

Trebuie să uităm, şi în tur am primit tot patru de la CFR, trei de la Clinceni, azi la fel, cam asta e situaţia, nu avem multe de comentat, capul sus,mergem mai departe. Suntem cu un punct în plus faţă de debutul turului, totul este să obţinem o victorie şi să avem încredere în continuare, am pierdut încrederea, sper să ne revenim cât mai repede. Am luat patru, am luat cinci, bine că nu am luat mai multe astăzi”, a mai spus antrenorul.