Viorel Moldovan: „Le-am spus la pauză că putem reveni”

Share This





















Gaz Metan – Chindia 2-2. Chindia Târgovişte a debutat cu o surpriză în Liga 1. Condusă cu 2-0 la Mediaş, dâmboviţenii au marcat de două ori după pauză şi a plecat cu un punct. La finalul partidei, Viorel Moldovan s-a arătat mulţumit de rezultat.

„Cred că am început puţin timoraţi partida. Am făcut cadouri ambele goluri marcate. Au fost în urma unor pase greşite. Le-am spus la pauză că putem reveni. Am revenit după pauză la 4-4-2. A trebuit să blocăm construcţia adversarului, am creat densitate. Mă bucur pentru acest punct scos, când îl obţii în acest context, la 2-0 la pauză, normal că nu pot să fiu decât bucuros.

Mai avem mult de muncă, trebuie să punem multe aspecte la punct, văd şi băieţii că este alt nivel. Este, totuşi, altceva. Noi trebuie să lucrăm mai mult la personalitate şi la încredere. Ne-am dorit Liga 1, nu avem nimic de pierdut”, a spus Viorel Moldovan la finalul partidei.