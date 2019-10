VIOREL MOLDOVAN ÎŞI PUNE MARI SPERANŢE ÎN MECIUL CU FCSB

Share This





















Din 2018 pe banca celor de la Chindia Târgovişte, echipă pe care a promovat-o în Liga 1, Viorel Moldovan şi-a propus un obiectiv îndrăzneţ pentru finalul acestui sezon: play-off-ul.

După un început mai slab de campionat, Chindia Târgovişte este revelaţia momentului în Liga 1. Nou-promovata are trei victorii consecutive şi nu a mai pierdut de patru etape în primul eşalon.

Echipa lui Viorel Moldovan este pe locul 9 în Liga 1, cu 15 puncte, la egalitate cu FCSB. Cele două formaţii se vor întâlni în meci direct în următoarea rundă de campionat, pe 20 noiembrie.

„(Accesul în playoff e un obiectiv prea îndrăzneţ?)

îl visez. Te rog să mă crezi, îl visez. De ce să nu visez? De ce să nu mă gândesc? Dacă îmi propun puţin, puţin realizez, îmi propun mult, mult realizez.

Nu ştiu dacă vom ajunge în playoff, dar sunt optimist. Ne mai trebuie 9 victorii, cu 9 victorii şi câte puncte avem facem 42 de puncte şi cred că ne asigurăm locul în play-off”, a declarat Viorel Moldovan în emisiunea Sport Report de la Telekom Sport.

Deşi a devenit o modă în fotbalul românesc ca antrenorii să-şi înjure propriii jucători, Viorel Moldovan nu concepe un asemenea comportament.

„Eu îi respect foarte mult, e normal să-i respect, cum să-i înjur? De ce? Atunci cum să mai impun respect dacă îmi înjur băieţii? Aştept respect din partea lor, dar şi ofer, la rândul meu, respect. Nu mi se pare normal, iar când recurgi la astfel de lucruri, deja scazi mult în ochii jucătorilor.

Sunt ca şi copiii mei, nu mi-am înjurat niciodată copilul, nu mi -am lovit niciodată băiatul sau fata. Am altă educaţie şi văd altfel lucrurile, nu cu pumnul în gură, cu înjurături sau cu şutul în fund faci treabă. Nu-mi plăcea şi de ce să fac acest lucru? Nu mă respecţi, nu te respect. Mă respecţi, te respect. Eu vreau respect, le cer respect şi atunci şi eu trebuie să le ofer respect. Oricum, scazi mult în ochii jucătorilor, nu aşa faci treabă, cu înjurături” , a declarat Viorel Moldovan pentru Telekom Sport.