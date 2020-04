Viorel Moldovan: Fotbalul se va reseta

Share This





















In exclusivitate pentru Telekom Sport, Viorel Moldovan a vorbit despre situaţia dificilă creată la nivel internaţional în sportul rege de pandemia de coronavirus

„Se va reseta fotbalul” anunţă actualul antrenor al Chindiei, fost mare internaţional român şi golgeter al campionatului elveţian de fotbal.

„Peste tot va fi un moment zero, nu numai la noi. In toate campionatele cred că vor scădea considerabil salariile şi sumeb de transfer, mulţi o vor lua de la zero, cu jucători tineri. Poate e mai bine aşa, că prea îşi luaseră viteză. Erau sume astronomice, sume de transfer şi salarii nejustificate din punctul meu de vedere. O să strângem cureaua şi vom vedea ce se va întâmpla” anticipează fostul atacant al echipei naţionale.

Situaţia a Chindia Târgovişte, formaţia pregătită acum de Viorel Moldovan, lucrurile nu sunt tocmai roz. Fostul vârf de la Nantes sau Coventry spune însă nu se simte ameninţat de această situaţie: „Am fost înştiinţaţi prin email că contractele ne-au fost suspendate pe această perioadă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla când ne vom reuni. Eu sunt în discuţii permanente cu preşedintele. Cel mai important lucru este să existe comunicare, iar din acest punct de vedere preşedintele s-a ocupat. A discutat cu toţi jucătorii. Să vedem ce va fi, pentru că mulţi jucători o să ajungă la final de contract la finalul lui mai sau la finalul lui iunie. Şi eu la finalul lui iunie îmi termin contractul. Dar avem timp, nu sunt precipitat, nu mă grăbesc să fac anumite afirmaţii fără noimă. Aştept să văd cum vor sta lucrurile, toată lumea trebuie să înţeleagă această perioadă” , a mai declarat Moldovan, la Telekom Sport