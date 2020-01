VIOREL— MOLDOVAN: „Eu nu sunt adeptul sistemului VAR!”

Share This





















Chindia Târgovişte s-a întors din cantonament, iar tehnicianul dâmboviţenilor, Viorel Moldovan, a vorbit despre introducerea sistemului VAR, numirile recente de la echipele naţionale şi transferurile făcute de Chindia.

„Poate să fie benefic, poate să nu fie. Până la urmă, totul este la latitudinea arbitrilor şi se poate interpreta. Chiar şi acest VAR din punctul meu de vedere se poate interpreta. Am văzut

situaţii penibile şi cu VAR şi fără VAR. Până la urmă nu cred că va schimba prea mult acest VAR. Eu nu sunt adeptul acestui sistem, se pierde prea mult timp. Emoţia la fel”, a declarat Moldovan despre eventuala introducere a sistemului de arbitraj video în Liga 1.

În această iarnă, Chindia i-a transferat pe Bradley Diallo şi Valmir Berisha, iar tehnicianul este mulţumit de cei veniţi: „Sunt doi jucători interesanţi. Mă refer la Bradley Diallo, care este o cunoştinţă mai veche a campionatului românesc, vine de la Poli Iaşi, un fundaş care joacă foarte bine cu ambele picioare. Şi eu am nevoie în compartimentul defensiv de un asemenea fundaş, ca să putem dezvolta şi construi jocul. Plus că este un jucător foarte puternic în duel unu la unu cu adversarul direct. Iar în atac am reuşit să aducem un atacant de calitate, care a fost golgheterul Campionatului Mondial din Qatar cu câţiva ani în urmă, la U17, pentru Suedia, marcând vreo 7 goluri”, informează TelekomSport.ro

Moldovan a comentat numirile lui Mirel Rădoi şi Adrian Mutu

„Sunt doi jucători care au făcut mult pentru fotbalul românesc, pentru echipa naţională. Doi foşti jucători de mare clasă. Fără îndoială că, chiar dacă nu au o anumită experienţă… Deja Mirel Rădoi a reuşit o performanţă interesantă cu naţionala U21 în Italia anul trecut. Adrian Mutu are şi el o experienţă destul de bogată ca fotbalist. Şi sunt convins că, la ce antrenori a avut şi cu ce nume grele a lucrat, are o foarte mare experienţă, a acumulat mult din acest punct de vedere şi poate împărtăşi acestor tineri jucători din experienţa lui ca fost jucător. Eu cred în ambii jucători şi sper să reuşească”, a mai spus Moldovan.