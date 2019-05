Viorel Moldovan: „Este o bere sacră, pe care doar campionii o beau!”

Share This





















Gruparea din Târgovişte a câştigat cu mari emoţii partida cu Metaloglobus şi mai are nevoie de un punct pentru aşi asigura matematic promovarea în Liga 1. La finalul meciului de pe „Municipal”, fotbaliştii dâmboviţenilor au declanşat fiesta.

Mai întâi au încins o horă pe teren, dar fiesta cu adevărat a fost declanşată în vestiar. Cu manele şi bere au sărbătorit cei de la Chindia succesul, care i-a apropiat şi mai mult de Liga 1. „Chindia!”, „Chindia!, „Liga 1, uită-te / Chindia se apropie!”, dar şi alte versuri din manele s-au cântat în vestiar, asta în timp ce Viorel Moldovan şi-a felicitat fiecare jucător în parte.

De altfel, fostul mare fotbalist, cunoscut pentru stilul său mai cerebral, a fost în mare vervă. A făcut baie cu bere, şi-a lăudat jucătorii şi chiar a cântat alături de aceştia un vers devenit motto în vestiar: „Comisarul Moldovan, cel mai mare huligan!”, scrie digisport.ro

Nu în ultimul rând, Moldovan le-a transmis băieţilor c efel de bere consumă. „Este o bere sacră, pe care doar campionii o beau! Am ţinut exterm de mult să aduc această bere din Germania, printr-un prieten. O bere creată prin 1328 de către nişte călugări în Bavaria”, a spus Moldovan, în uralele întregii asistenţe.