Viorel Moldovan, după promovarea Chindiei: „Noi am fost impecabili, am fost foarte inspiraţi şi inteligenţi”

La finalul jocului de la Petroşani, antrenorul Viorel Moldovan a spus că locul 1 este meritoriu pentru Chindia, a pus în evidenţă mutările făcute în pauza de iarnă, când nu s-au risipit bani, spre deosebire de celelalte contracandidate, iar tactica bine analizată a dat rezultate.

„Locul 1. Pe măsură. Este meritat acest loc 1. Am pierdut doar patru meciuri, avem 27 de victorii, şapte egaluri. Avem o linie de clasament extraordinară. Băieţii merită felicitări, au muncit pe brânci pentru această performanţă. Sunt enorm de bucuros că am adus Chindia pe primul loc. Ar trebui remarcate şi unele schimbări care s-au făcut. În iarnă am fost cumpătaţi, echilibraţi, am adus elementele necesare care au adus un plus de calitate şi valoare. Trebuia să echilibram lotul pentru că a fost un campionat de anduranţă. A fost foarte important şi nucleul de jucători pe care l-am avut în debutul sezonului. Un campionat nu-l câştigi cu două jocuri. Noi am fost impecabili, am fost foarte inspiraţi şi inteligenţi. Nu am risipit bani fără măsură. Am avut foame, asta ne-a diferenţiat. Am reuşit să formăm un grup unit, care să tragă în aceiaşi direcţie. Sunt mândru de băieţii mei că au continuat după atâţia ani. An de an am fost acolo. Nu a fost uşor să iei o echipă care a pierdut barajul, pentru că erau căzuţi din punct de vedere psihic. Mentalul a fost foarte important şi am lucrat mult la mental. Unitatea grupului şi cea a lotul au făcut diferenţa. S-a creat şi concurenţa benefică. În momentul de faţă vreau să savurez această promovare. Nu vom face risipă. Am un grup unit şi mă bazez pe el. Vrem sa creăm o echipă competitivă pentru Liga 1”, a declarat Viorel Moldovan pentru liga2.prosport.ro.