VIOREL MOLDOVAN CONTINUĂ CU CHINDIA

Chindia Târgovişte se pregăteşte în aceste zile pentru deplasarea de la Craiova, sub comanda fostului internaţional Viorel Moldovan, antrenorul cu care am revenit în Liga I după mai bine de două decenii. „Chiar dacă în ultimele 24 de ore au apărut tot felul de polemici şi zvonuri, dorim să îi asigurăm pe toţi suporterii noştri şi pe toată suflarea care iubeşte Chindia Târgovişte că Viorel Moldovan continuă aici munca începută vara trecută. Am obţinut o promovare istorică cu domnia sa pe bancă, mergem mai departe, avem un contract valabil până la 30.06.2020, iar dorinţa antrenorului este să rămână la Târgovişte, unde are parte de linişte şi stabilitate, şi să îşi îndeplinească obiectivul”, a transmis pentru site-ul nostru preşedintele Chindiei, Marcel Ghergu.

Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte se joacă duminică, 28 iulie, ora 18.00, pe „Ion Oblemenco”, în direct la Digi, Telekom şi Look.