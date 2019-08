Viorel Moldovan: „Aveam nevoie de acest succes ca de aer!”

Share This





















Viorel Moldovan a spart gheaţa pe banca Chindiei Târgovişte în Liga 1. A învins Dinamo cu 3-2, a depăşit-o în clasament şi a adus primele 3 puncte pentru echipa nou promovată după un egal şi 4 înfrângeri. Antrenorul Chindiei a dezvăluit cum i-a motivat pe elevii săi înainte de meci.

„În fine, pot să zâmbesc şi eu, mă simt extraordinar îi felicit pe băieţi, am avut caracter, orgoliu, a fost un început de sezon complicat, aveam nevoie de această victorie ca de aer, e prima noastră victorie în Liga 1. Tot timpul încerc să-i motivez, le-am pus nişte clipuri cu bucurii după victorii de anul trecut şi le-am spus că vreau să retrăiesc aceste momente de bucurie. Aveam nevoie de victorie pentru moral,” a declarat Viorel Moldovan după meci.

Fostul internaţional a învins chiar echipa care l-a dorit, după ce Eugen Neagoe a fost nevoit să stea departe de Dinamo din cauza problemelor medicale. Clubul nu a vrut să-i dea drumul, iar Viorel Moldovan nu regretă că a rămas la Chindia.

„Sincer, mi-ar fi fost greu să plec, mai ales în debutul sezonului, nu puteam să abandonez această muncă şi am mare încredere în această echipă. E mult mai greu să promovezi decât să retrogradezi. Nu-i puteam lăsa pe băieţi. Normal, mi-aş fi dorit Dinamo, dar mă bucur că am rămas. Dinamo e Dinamo, un club de tradiţie, sper să-şi revină. Acest club obligă, când joci pentru Dinamo joci pentru titluri, joci pentru trofee”, a precizat Moldovan.

Clubul târgoviştean ar fi acceptat să-l lase liber pe antrenorul Viorel Moldovan, dar a solicitat ca jucătorul Mihai Neicuţescu (20 de ani) să fie cedat definitiv proaspăt promovatei în Liga 1, propunere pe care „câinii roşii” nu au acceptat-o.