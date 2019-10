Viorel Moldovan, atac la Mirel Rădoi pentru absenţa lui Aioani (Chindia) din meciul cu Ucraina: ” ÎNCERC SĂ-I RESPECT ACEASTĂ DECIZIE, DEŞI MI-E GREU SĂ O ÎNŢELEG”

Share This





















România U21 a câştigat joi meciul cu Ucraina U21, 3-0, în preliminariile EURO 2021, dar selecţionerul Mirel Rădoi are parte de critici.

Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Târgovişte, s-a declarat nemulţumit de faptul că portarul echipei sale, Mihai Aioani, 19 ani, a fost rezerva lui Andrei Vlad, 20 de ani, goalkeeper-ul celor la

FCSB.

„Am fost foarte surprins, dar nu aş vrea să intru într-o polemică cu Mirel Rădoi. Eu sunt convins că la echipa naţională trebuie să apere jucătorii care sunt în cea mai mare formă la momentul respctiv. Aioani a demonstrat acest lucru şi este într-o formă foarte bună. Încerc să-i respect această decizie, deşi mi-e greu să o înţeleg. Poate a vrut să-i dea mai multă încredere şi lui Vlad, care a venit după o perioadă destul de lungă în care n-a mai apărat pentru a fost accidentat.

Respect decizie, dar să ştiţi că nu mi-a căzut bine deloc. Mihai trebuie să-şi vadă de treabă. Trebuie să se antreneze şi atunci când va apela Rădoi la el să intre şi să închidă poarta”, a declarat Viorel Moldovan la TV Telekom Sport. Aioani a jucat 9 meciuri pentru Chindia în Liga 1 şi a apărat în primul meci din preliminarii, 1-2 cu Danemarca. De partea cealaltă, Andrei Vlad s-a recuperat după o accidentare, ultimul său meci fiind pe 25 august cu Gaz Metan, 0-4. Mirel Rădoi a răbufnit. Selecţionerul de la tineret a fost criticat, după ce a preferat să-l utilizeze pe Andrei Vlad, în România U21 -Ucraina U21 3-0. Cel mai vocal a fost Viorel Moldovan, care şi-ar fi dorit ca în poarta tricolorilor mici să fie Mihai Aioani, de la Chindia.

Rădoi a fost deranjat de atacul fostului internaţional şi şi-a explicat decizia. Selecţionerul de la tineret susţine că nu are niciun interes în a titulariza un jucător sau altul.

„Dacă aş sta după fiecare coleg în parte să-i explic alegerea făcută nu am mai avea timp să ne antrenăm. Noi avem o idee de construcţie elaborată. Vlad are un joc de picior foarte bun.

Eu nu sunt aici să-i fac bine sau rău unui jucător. Nu mă interesează să îi cresc sau să îi scad cota. Eu sunt aici pentru rezultat”, a spus Mirel Rădoi.

„Nu vreau să intru în polemică, dar nu înţeleg ce a ales aşa, Mirel Rădoi. Am fost surprins. Aioani a demonstrat că este într-o formă foarte bună. Încerc să respect decizia lui Mirel, dar mi-e greu să o înţeleg”, a spus Viorel Moldovan, după ce a văzut că portarul echipei sale nu a fost utilizat cu Ucraina.