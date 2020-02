VIOREL MOLDOVAN ANUNŢĂ REVOLUŢIA LA CHINDIA

Share This





















Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Târgovişte, a folosit cuvinte tari după victoria echipei sale cu Astra Giurgiu, 2-1. Tehnicianul de 47 de ani încă era supărat pentru înfrângerea băieţilor săi în faţa lui FC Botoşani, 0-1, în runda trecută.

„O să continui să fac schimbări masive, pentru că vreau să leg o echipă de caracter, care să nu retrogradeze. Voi schimba total faţa echipei, am nevoie de oameni care să-şi dea viaţa pe teren. Unii dintre jucătorii rămaşi azi acasă vor pleca, deja am renunţat la unii dintre ei.

Cu orice risc, dacă este să mor, mor pe mâna mea, pe deciziile mele. Când oscilezi, când ai fluctuaţii, nu poţi să progresezi. După înfrângerea cu Botoşani, am avut un discurs contondent faţă de anumiţi jucători. Era nevoie.

Dacă sunt bărbaţi, nu o să o ia asta personal, ci pozitiv. Să strângă din dinţi şi să dea ceva pentru echipa asta. Unii m-au dezamăgit. Aştept să revină. Trebuie spart buboiul”, a „tunat” Moldovan.

Antrenorul de la Târgovişte a comentat şi victoria surprinzătoare de la Giurgiu, venită după un joc consistent.

„Am făcut un joc consistent, am punctat când a trebuit. Puteam să ne mărim avantajul. Mă deranjează totuşi golul încasat în final de joc. Am luat destul de multe, felicit însă băieţii. Aveam nevoie de puncte în faţa unui adversar dificil”, a mai spus Viorel Moldovan.

Chindia e pe locul 11 în Liga 1, cu 24 de puncte.