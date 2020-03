VIOREL MOLDOVAN: „AM FĂCUT UN MECI SLAB”

Share This





















„Am făcut un meci modest, sub aşteptările mele. Asta e realitatea, victoria a fost meritată pentru Hermannstadt. Am acuzat şocul golului primit rapid. Mă îngrijorează înfrângerea, sper să recuperăm câţiva jucători absenţi astăzi până la meciul cu Sepsi. Ne ducem crucea, una grea. Trebuie să o batem pe Sepsi. Va fi un play-out dificil. Astăzi ne-au lipsit patru jucători.

Am suferit la nivel de calitate, nam ţinut de minge, n-am construit, n-am pus probleme în ofensivă. Cam asta a fost istoria acestui joc. Aş fi preferat să încep cu o victorie, mai ales în faţa unei contracandidate. Dar avem fluctuaţii. Câteodată facem meciuri bune, alteori sunt şi eu şocat de exprimarea lor pe teren”, a spus Moldovan, după meci.

Chindia, pe loc de baraj

După această înfrângere, Chindia Târgovişte e pe locul şase în play-out, cu 13 puncte. Dâmboviţenii au două puncte peste „lanterna” Voluntari şi unul în plus faţă de Poli Iaşi.

În schimb, Hermannstadt e pe poziţia a patra, cu 16 puncte.

Etapa viitoare, trupa lui Viorel Moldovan o va primi acasă pe Sepsi, în timp ce sibienii merg să joace la Voluntari.