VIOREL MOLDOVAN A FOST APROAPE DE A SEMNA CU DINAMO

Antrenorul Chindiei Târgovişte, Viorel Moldovan, a dezvăluit că a fost foarte aproape de a fi numit pe banca tehnică a lui Dinamo, în startul acestui sezon. Mutarea a picat, după ce fostul atacant al naţionalei s-a răzgândit, deşi se înţelesese cu conducerea din „Ştefan cel Mare”.

Viorel Moldovan, aproape de Dinamo

„Câinii” au avut un nou sezon dezamăgitor, după ce finanţatorul lonuţ Negoiţă a sistat investiţiile la echipă. La aproape un an de la negocierile dintre Viorel Moldovan şi conducerea lui Dinamo, antrenorul a dezvăluit că a fost aproape de a fi instalat antrenor.

„Am fost foarte aproape. Da. Poate că acum eram la pândă, la căprior, la vânătoare. Nu ştiu dacă era bine sau nu, poate reuşeam să-i duc în playoff, poate nu. Eu nu am niciun regret. Aşa şi aşa. M-am răzgândit pe ultima sută de metri. Dacă voiam, ajungeam antrenor acolo. Era totul pe repede înainte şi nu voiam aşa. În plus, eram sub contract cu Chindia, nu era corect, etic şi moral. Nu puteam să fac un asemenea pas, chiar dacă Dinamo, CFR,

Craiova, FCSB stârnesc interes din partea oricărui antrenor. Îşi propun mult, sunt cluburi de tradiţie. O să vină şi vremea mea când voi deveni antrenorul unei echipe cu pretenţii.

Până atunci, eu mă simt foarte bine la Chindia. De doi ani sunt la Chindia, nu sunt probleme financiare, banii sunt la zi, am o conducere foarte bună. Ne dorim să rămâne în priam ligă şi vom face tot posibilul”, a declarat Viorel Moldovan în cadrul emisiunii Sport Report.

Sâmbătă, de la ora 20:00, Dinamo se întâlneşte cu Chindia Târgovişte, în prima etapă de după reluarea Ligii 1, iar Viorel Moldovan a prefaţat partida: „Îl cunosc pe Mihalcea. Ne-am mai întâlnit când eu eram la Rapid. El joacă 4-2-3-1, a schimbat sistemul. Nu ştiu dacă e un avantaj sau nu. Dinamo are un lot foarte bun. Chiar dacă au jucători valoroşi, te pot pune în dificultate, confuncutra a făcut ca ei să fie în play-out. Au anumite probleme de trei ani. Dinamo are calitate şi are jucători valoroşi, pot face diferenţa, te pot surprinde. Odată cu schimbarea antrenorului se poate produce un şoc, dar nu e obligatoriu”, a mai spus fostul atacant al naţionalei.